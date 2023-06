Sécheresses, fortes chaleurs… Va-t-on bientôt mourir de soif ?

Le « pire a été évité », selon un rapport ministériel sur la gestion de l’eau lors de la sécheresse 2022. Pour ceux qui ont vécu dans une cave l’année dernière (et ils auraient eu raison), la France* a connu la sécheresse la plus sévère depuis au moins un demi-siècle, cumulant canicules records et absence de pluie sur la majorité du territoire. Résultat : l’eau courante qui nous paraît si banale a arrêté de couler du robinet de nombreux foyers français. « Plus d’un millier de communes ont dû mettre en place, durant l’été 2022, des mesures de gestion exceptionnelles pour approvisionner leurs habitants. Parmi elles, 343 ont dû transporter de l’eau par camion, et 196 distribuer des bouteilles d’eau, ne pouvant plus fournir d’eau au robinet », rappelle le rapport publié en mars dernier. Risque-t-on de manquer d’eau dans les années à venir ? Va-t-on bientôt mourir de soif ?

Mourir de soif, peut-être pas, mais vivre des situations de crise à répétition, certainement. Il va falloir s’habituer à ces événements « extraordinaires » tant les conséquences du dérèglement climatique prennent de l’ampleur. Cet hiver, la France a traversé une sécheresse hivernale inédite avec plus de trente jours sans précipitations. Les pluies de mars n’ont pas suffi à recharger les nappes phréatiques en France, dont 75 % restent à des niveaux modérément bas ou très bas, a annoncé mi-avril le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Inutile de rappeler l’importance de la pluie pour avoir de l’eau. La pluie en hiver permet de renouveler les stocks naturels, notamment les nappes phréatiques, d’humidifier les sols, pour permettre une bonne croissance de la végétation au printemps.

« On imaginait que l’eau était illimitée »

En parlant du futur, le Rapport d’information sur l’avenir de l’eau dévoilé au Sénat le 11 avril dernier envisage un scénario catastrophe. « Celui d’une baisse significative de la disponibilité en eau dans de nombreuses régions, avec une baisse généralisée du niveau des nappes et une réduction des possibilités d’irrigation ou même d’approvisionnement en eau potable, qui se traduirait par l’abandon d’exploitations agricoles, des ruptures ponctuelles d’approvisionnement en eau potable et une dégradation des écosystèmes dépendants de l’eau. » D’autres scénarios un peu moins cauchemardesques sont évoqués, mais on ne peut pas totalement écarter celui-ci.

« On a une exacerbation de phénomènes de pluies soudaines et très violentes à certains endroits, des températures extrêmement élevées, une diminution de pluviométrie très importante et dans des périodes où on ne s’y attendait pas, décrit Agathe Euzen, directrice de recherche au CNRS et responsable de la Cellule Eau du CNRS. Les réserves naturelles n’ont pas suffisamment d’eau pour se renouveler par manque de précipitations, les écosystèmes pâtissent des variabilités climatiques et réagissent de façon différente selon les territoires. » A cela on ajoute une pression croissante liée à l’activité humaine qui n’intervient pas toujours au moment où l’eau est disponible. Et vous avez la recette parfaite pour accroître le risque de pénurie.

Jusqu’à présent « on imaginait que l’eau était illimitée, observe Agathe Euzen. Evidemment, on est dans le grand cycle de l’eau, il y a de l’eau mais elle n’est plus toujours présente au même endroit ni au même moment. » L’eau nous paraît inépuisable parce qu’elle coule dès qu’on tourne le robinet et on a du mal à se souvenir que ça n’a pas toujours été le cas. Ni même que dans certains pays, l’accès à l’eau est beaucoup plus compliqué. « L’eau est tellement banale que personne n’en a parlé pendant des années, observe Eric Servat, directeur du Centre International Unesco sur l’Eau à Montpellier et directeur de recherche à l’IRD. En Afrique sahélienne, on connaît sa valeur. Quand la dernière goutte de pluie tombe en septembre et que vous n’en avez plus jusqu’au mois de juin, vous ne regardez pas les choses de la même manière. »

Un élément vital pour les humains

On se dirige tout droit vers ce que décrit la série dystopique (ou réaliste, au choix) Extrapolations sur Apple TV : des phénomènes climatiques extrêmes, des sécheresses, des mégafeux, des inondations… On va peut-être devoir faire le deuil du confort auquel on a été habitué depuis des décennies sans trop se poser de questions. Va-t-on vivre dans un monde où les robinets ne coulent plus faute de stocks naturels suffisants ? Va-t-on devoir se laver au gant comme à l’époque de nos arrière-grands-parents ?

Le Plan Eau présenté par le président de la République Emmanuel Macron fin mars met en tout cas l’accent sur la sobriété avec 53 mesures pour mieux gérer la ressource. Le chef de l’Etat a notamment annoncé vouloir généraliser la « tarification progressive » de l’eau, expérimentée dans certains territoires depuis 2017. Au-delà d’un certain volume de base, le tarif augmente pour dissuader les usages excessifs. Mais aller jusqu’à imaginer un monde où il n’y a plus d’eau courante, Eric Servat n’y croit pas. « A grande échelle, je ne peux pas imaginer que dans un pays comme la France où il restera un niveau de précipitations acceptable, on n’ait pas la capacité de faire en sorte que les gens disposent d’une quantité d’eau suffisante pour vivre dans un niveau de confort satisfaisant », relativise-t-il.

Le dérèglement climatique va nous contraindre à être plus économes. Et prendre conscience qu’avoir de l’eau potable en accès illimité est un luxe. « Il est indispensable de revoir nos usages et de réenvisager des pratiques pour limiter les volumes d’eau à utiliser et prioriser selon les contextes les territoires et les situations », insiste Agathe Euzen. La société doit se résoudre à changer ses habitudes. « Il faut inscrire la problématique dans un modèle de société et, dans cette logique, considérer l’eau comme un bien commun au bénéfice de la société et pas seulement au bénéfice d’intérêts individuels, de rentabilité et de profit à court terme », conclut-elle. L’eau est un élément vital pour les humains et pour les milieux. Manquer d’eau ne veut pas seulement dire mourir de soif, mais aussi mourir de faim. Il n’est pas trop tard pour fermer le robinet quand on se brosse les dents.