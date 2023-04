L’eau potable ne coule plus au robinet de quatre communes des Pyrénées-Orientales, situées dans le Bas-Conflent, dans la vallée de la Têt, au pied des Pyrénées. Les élus des villages de Corbère, Corbère-les-Cabanes, Saint-Michel-de-Llotes et Bouleternère, réunis dans le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable, ont décidé de puiser l’eau dans un autre forage que celui utilisé jusqu’à présent pour subvenir aux besoins des habitants. « Le niveau du forage d’eau potable sur Bouleternère est arrivé à son seuil de prélèvement », explique le maire de Corbère-les-Cabanes, Gérard Soler. Mais l’eau de cette seconde source de fortune est impropre à la consommation.









Dans ce département, la petite commune d’Oreilla est déjà approvisionnée régulièrement par camion-citerne, depuis début février. Le 22 mars, le préfet Rodrigue Furcy, avait prévenu que 16 communes risquaient de manquer d’eau potable à court terme.

Le niveau des précipitations étant toujours largement déficitaire, ces inquiétudes sont plus que jamais à l’ordre du jour. « A part le mois d’août, proche de la normale, tous les mois sont déficitaires depuis avril 2022, évoque Florence Vaysse, référente de Météo-France en Languedoc et en Roussillon. Pendant la saison de recharge, de septembre à mars, il est tombé 247 mm de précipitations pour une normale de 508 mm. A Perpignan, il est tombé 171 mm pour une normale de 405 mm ».

Vers une situation de crise ?

Pour les habitants du département, placé depuis 2022 en alerte sécheresse renforcée, la galère ne fait sans doute que commencer. Le 30 avril, le préfet doit annoncer les nouvelles actions concernant l’état hydraulique. Après avoir dirigé le comité ressources en eau, la veille, il aura deux options : poursuivre l’alerte renforcée qui limite déjà l’utilisation de l’eau et interdit son usage non essentiel (arrosage des jardins, remplissage des piscines pour les particuliers…). Ou passer en situation de crise dont les conséquences seront beaucoup fortes. Y compris pour les professionnels, notamment des milieux agricoles et du tourisme.

Mercredi, les 226 maires du département ont annoncé la signature d’une charte dans laquelle ils s’engagent à accroître les économies d’eau. « On est au début d’un long cheminement. On compte sur la responsabilité de tous », souligne le président de l’association des maires du département, Edmond Jorda.