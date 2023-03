La commune de Bédarieux, nichée dans l’arrière-pays de l’Hérault, a décidé d’offrir à ses habitants 250 kits d’économiseurs d’eau potable. « On peut les trouver facilement dans le commerce et ils sont peu onéreux par rapport à l’économie qu’ils entraînent, souligne le maire Francis Barsse (DVG). Mais on fait cette démarche de notre côté, afin d’agir de façon incitative pour la population ». Ces petits kits, extrêmement simples à poser sur les robinets, permettent de réduire de 30 à 60 % sa consommation d’eau potable en mélangeant de l’air à l’eau. L’opération devrait être rapidement renouvelée.

Comme le reste du département, la commune est confrontée à la baisse inquiétante de ses ressources en eau. Victime du déficit hydraulique depuis plusieurs mois, l’Orb, le fleuve qui traverse la commune de 5.736 habitants, présente un niveau particulièrement bas. Et les sources des Douze et de la Joncasse, qui alimentent le réseau d’eau potable, présentent un débit historiquement bas.

Le département de l’Hérault placé en alerte sécheresse depuis 2022

« Nous avons signé une convention avec le département de l’Hérault et lancé, il y a six mois, la recherche d’une nouvelle ressource pour nous prémunir de l’éventuel tarissement de nos sources », précise le maire. Une recherche qui peut prendre plusieurs années. En attendant, la municipalité demande aux habitants des petits gestes et tente de donner l’exemple, entre l’arrêt de l’arrosage des espaces verts et de la pelouse du stade, ou la distribution de ce kit.

Depuis l’année 2022, une grande partie du département de l’Hérault est placée en alerte sécheresse en raison du déficit hydrique. Le bassin de l’Aude versant aval, à l’extrémité sud-ouest du département, est même placé en alerte renforcée. Une classification appelée à évoluer, et pas dans le bon sens : l’hiver a été particulièrement peu pluvieux et les nappes phréatiques sont au plus bas. Le préfet devrait rapidement annoncer un passage au stade supérieur et des mesures d’utilisation plus restrictives afin d’économiser la ressource en eau.