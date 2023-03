Une situation inquiétante. Depuis huit mois, le village de Coucouron en Ardèche n’a plus d’eau potable, en raison de la sécheresse et d’un déficit cruel de précipitations pluvieuses. Les sources sont quasiment à sec. Plus une goutte, non plus, dans le réservoir de la commune, obligée de s’approvisionner par camion-citerne auprès des villages voisins, révèle Le Monde. Douze mille litres livrés pour la seule journée du 2 mars.









« C’est la première fois que je vois ça », indique Jacques Genest, maire du village depuis trente ans, précisant que les débits des sources ont chuté de 67 % depuis le mois de juillet, voire de 94 % pour l’une d’entre elles.

Dans la région, une dizaine de communes étaient encore confrontées à la même situation au mois de février.