Jusqu’à 25 °C annoncés au pied des Pyrénées ce jeudi

Une douceur notable, même si elle n’est pas exceptionnelle. Les températures prévues ce jeudi sur la France iront de 14 °C à 18 °C au nord et autour de la Méditerranée, de 16 °C à 20 °C entre le Massif Central et les Pyrénées, et jusqu’à 24 °C voire 25 °C au pied des Pyrénées, annonce Météo-France.

#chaleur #douceur En raison d'un effet de foehn et d'un puissant courant de sud directement en provenance du Maroc, les températures se sont maintenues à 20/21°C tout au long de la nuit dernière et ce matin sur une bonne partie du Pays basque ! Carte @meteociel pic.twitter.com/pyR31dC5Yg — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 15, 2024

« Il y a un effet de Foehn, c’est-à-dire un vent qui arrive du sud de l’Europe. Même si d’ordinaire ce vent est très sec, ce qui dégage le ciel, aujourd’hui le ciel sera chargé de nuages, ce qui veut dire que la masse d’air ne s’est pas complètement asséchée sur le versant nord des Pyrénées », analyse Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France.

Déjà 20 °C à Biarritz ce matin

A la faveur de cet air très doux qui remonte sur la France, on peut déjà relever 20 °C à Biarritz ce jeudi matin. « Entre les Pyrénées-Atlantiques, l’Ariège, la Haute-Garonne, les températures grimperont dans la journée jusqu’à 24 °C, voire 25 °C localement. Les températures en altitude sont aussi remarquablement douces. » Si les 24 °C sont atteints à Biarritz, « on sera 10 °C au-dessus de la normale de saison » poursuit le prévisionniste.

Ces températures ne constituent toutefois pas des records. « Il manque du soleil pour faire monter davantage le mercure. Par exemple, pour un mois de février, on a déjà eu 28 °C à Pau et 29 °C à Biarritz en 1960. Sur une deuxième décade de février, le record à Biarritz est de 26 °C. »

Ces séquences de douceur « se répètent, en raison du réchauffement du climat qui s’accélère » observe Patrick Galois. « Le mois de février sera ainsi le 25e mois au-dessus de la normale depuis février 2022. C’est une série inédite et exceptionnelle. »