Le monde vient de vivre le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré

Nouvelle année, nouveaux records. Le mois de janvier 2024 a été « le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale », annonce Copernicus, l''observatoire européen sur le réchauffement climatique. Il s’agit en fait de la huitième année consécutive que janvier bat le record de l’année précédente.

Et si « l’anomalie » globale est de + 1,66 °C par rapport « à la moyenne estimée de janvier pour 1850-1900 », la période « préindustrielle » que Copernicus prend pour référence, certains ont quand même eu plus froid que d’habitude en ce début d’année. « Les températures européennes ont varié (…), passant de bien en dessous de la moyenne 1991-2020 dans les pays nordiques, à bien au-dessus de la moyenne dans le sud du continent », précise en effet l’observatoire européen.

Même contraste sur le plan mondial, avec « des températures bien supérieures à la moyenne dans l’est du Canada, le nord-ouest de l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale » mais « inférieures dans l’ouest du Canada, le centre des Etats-Unis et la majeure partie de l’ouest de la Sibérie ».

Les mois passent, les records inquiétants s’empilent

Le mois de janvier 2020 a aussi battu le record pour la température moyenne mondiale de la surface de la mer dans les latitudes habitées (entre 60° Nord et 60° Sud).

Les anomalies thermiques relevée en janvier 2024 par rapport à la moyenne dest empératures de l'ère pré-industrielle. - ECMWF

« Non seulement, c’est le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, mais nous venons également de connaître une période de douze mois de plus de 1,5 °C au-dessus de la référence préindustrielle, déplore Samantha Burgess, la directrice adjointe de Copernicus. Des réductions rapides des émissions de gaz à effet de serre sont le seul moyen d’arrêter la hausse des températures mondiales ».