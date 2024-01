Six jours sans gel au Pic du Midi, du jamais vu en janvier !

On est encore au mois de janvier et l’hiver est porté disparu dans les Pyrénées. L’épisode de redoux inédit qui dure depuis maintenant plus d’une semaine, avec des « anomalies » atteignant parfois + 8 °C par rapport aux normales, apporte son lot de records pas vraiment réjouissants. Au célèbre observatoire du Pic du Midi (Hautes-Pyrénées) notamment, qui culmine quand même à 2.880 mètres. Et où les moufles ne sont visiblement plus de rigueur, tant la webcam live du site balaie un paysage pelé.

« On y a enregistré une série inédite de six jours consécutifs sans gelées du 24 au 29 janvier, indique Météo-France. Auparavant, les séquences sans gelées en janvier n’avaient jamais dépassé trois jours d’affilée, comme ce fut le cas en 1971, 2002 et 2007. »

Des records aussi dans le Limousin

« En regardant sur la période hivernale entière (du 1er décembre au 28 février), le Pic du Midi a déjà connu une séquence de 8 jours consécutifs sans gelées entre le 9 et le 16 février 1998 », ajoute l’agence météo.

De quoi donner des sueurs froides aux gestionnaires des stations de ski, alors que les vacances d’hiver commencent le 10 février pour les Parisiens, les Montpelliérains et les Toulousains. Des records de chaleur pour un mois de janvier ont aussi été battus dimanche dans le Limousin, avec 17,7 °C relevés à Limoges (Haute-Vienne) et 19 °C à Brive (Corrèze) ou à La Souterraine (Creuse).