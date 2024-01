C’est un temps à faire sa raclette sur le balcon. Ce vendredi, jusqu’à 22 degrés sont attendus à Montpellier, et même 24 à Perpignan. Des températures déjà observées mercredi et jeudi, pour un épisode qui n’a rien d’hivernal sur les bords de la Méditerranée. Et si la chaleur y est anormalement élevée, le reste de l’Hexagone n’est pas en reste. A Paris, les températures qui ont bondi de 0 à 15 degrés en quelques jours, et des « records mensuels de douceur nocturne ont été battus à Nantes (12,8 °C), Tours (12,7 °C) et Niort (13,1 °C) », indique Météo-France.

Mais pourquoi fait-il soudain aussi chaud en plein hiver ? Ce type d’épisode peut-il durer et se multiplier avec le réchauffement climatique ? Quelles peuvent en être les conséquences ? 20 Minutes fait le point avec Christine Berne, climatologue à Météo-France.

Pourquoi fait-il soudain si chaud en plein hiver ?

Il y a une semaine, moufles et bonnets étaient de mise sur une bonne partie du pays. Et voilà qu’aujourd’hui, certains sortent en tee-shirt. Un brusque redressement du thermomètre qui s’explique par un net changement de flux d’air. « On a un flux de sud, de l’air qui vient du Sahara, et non plus du pôle Nord ou des pays d’Europe de l’Est », décrypte Christine Berne. Si la mise en place de cet anticyclone au-dessus de la Méditerranée n’a rien d’exceptionnel, les températures qui vont avec « s’inscrivent dans une lame de fond » : le réchauffement climatique.

« Le Sahara est beaucoup plus chaud qu’il y a quelques décennies, et c’est cet air qui remonte vers nous et réchauffe l’Espagne », explique la climatologue. De l’autre côté des Pyrénées, les températures ont même frôlé les 30 degrés près de Valence et en Andalousie. En France, « on a atteint localement 25 degrés, c’est très remarquable », note Christine Berne. Et la chaleur ne frappe pas que l’après-midi. « Des températures minimales records ont été battues dans le Nord-Ouest », souligne-t-elle. Autrement dit, le thermomètre n’a jamais si peu baissé la nuit. « On s’en rend moins compte, mais c’est un net signal du réchauffement climatique. »

Ce phénomène peut-il durer et se multiplier ?

Comme les relevés permettent de le lire, les températures actuelles ne sont « pas inédites ». Mais les records précédents datent seulement des dernières années. Et ce qui caractérise la vague « de douceur » actuelle, c’est sa durée. « On atteint une suite de journées au-delà du seuil des 20 degrés qui est inédite », pointe Christine Berne. Et ce phénomène pourrait encore durer « une dizaine de jours ».

« Ces épisodes hors saison sont de plus en plus fréquents », ajoute-t-elle. Le mois de janvier avait d’ailleurs déjà commencé dans la douceur. Au final « malgré un épisode hivernal marqué d’une dizaine de jours, le mois de janvier va être encore bien au-dessus des normales en moyenne », s’alerte la climatologue. Et encore, concernant la semaine de froid qui a touché la France, « à situation météorologique équivalente il y a vingt ou trente ans, on aurait eu beaucoup plus froid ».

Quelles conséquences peut avoir cette vague de chaleur ?

Le principal danger de températures printanières qui s’installent, c’est qu’on finisse par vraiment s’y croire. Et comme arbres et fleurs n’ont pas l’œil rivé au calendrier, que les bourgeons sortent trop tôt. Sur X, l’agroclimatologue Serge Zaka s’inquiète ainsi d’une « ouverture précoce des bourgeons de l’amandier et de l’abricot », qui pourraient être terrassés par le retour d’un froid de saison. « La nature est déboussolée », résume Christine Berne. La climatologue dresse aussi un tableau inquiétant de l’état des sols. « Les Pyrénées-Orientales vont encore avoir un déficit de pluies de 80 % par rapport à la normale, qui va s’ajouter au déficit des derniers mois, c’est dramatique. »