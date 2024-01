Pôle Nord : « Dans les régions polaires, le changement climatique est déprimant », raconte Laura Jourdan

Récit Depuis un peu plus de sept ans, Laura Jourdan, originaire de Dunkerque, sillonne le Grand Nord et y guide les touristes de passage à travers les glaciers du Svalbard et les ours polaires de l’Arctique, victimes, eux aussi, du changement climatique