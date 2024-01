Il serait né au début des années 1930. Mais pas si sûr. Le chef cacique Raoni, sans doute âgé d’environ 90 ans donc, a dédié sa vie au combat contre la déforestation de l’Amazonie et l’accaparement de ses terres par « l’homme blanc ». Des luttes qui, bien loin d’avoir été gagnées, méritent, encore aujourd’hui, d’être portées sur la scène internationale pour être entendues.

Alors, après une année 2023 faite de déceptions mais aussi de victoires - comme cette décision de la Cours suprême tombée en septembre qui a conforté le droit des peuples autochtones du Brésil sur leurs terres amazoniennes –, Raoni Metuktire poursuit sa quête.

Emmanuel Macron et Sting, ses deux « fils »

Depuis plusieurs décennies, celui qui est né sur les terres brésiliennes du Mato Grosso, parcourt le monde à la rencontre des chefs d’Etats et de personnalités influentes. Après une tournée mondiale terminée en juin 2023 à Paris, il a fait une nouvelle halte dans la capitale, six mois plus tard, en pleine COP28.

Le chef autochtone Raoni Metuktire, de la tribu des Kayapo au Brésil, face à la caméra de « 20 Minutes », à Paris, le 10 décembre 2023. - Olivier Juszczak / 20 Minutes

Le 10 décembre dernier, 20 Minutes a donc profité de l’occasion pour se glisser entre les portes de l’hôtel Le Meurice, dans le Ier arrondissement de Paris, pour rencontrer le chef cacique et le cuisiner un peu. Loin d’avoir sa langue dans sa poche, c’est avec franchise et sans fard qu’il nous a parlé de ses amitiés avec le chanteur Sting et le président Macron, qu’ils considèrent tous deux comme « ses fils ». Et aussi de sa relation ambivalente à « l’homme blanc ». Celui qui, pendant des années, a tenté d’accaparer les terres sur lesquelles il a vu le jour. Celles de sa tribu qu’il chérit plus que tout et continuera à défendre coûte que coûte.

L’interview du chef Raoni face à la caméra de 20 Minutes est à découvrir dans la vidéo placée en tête de cet article.