Froid en France EN DIRECT : Seul un bus sur trois circule en Île-de-France, des perturbations pour les trains...

08h39 : Seul un bus sur quatre circule en Île-de-France, des perturbations pour les trains

Le réseau de bus et de trains francilien est fortement perturbé ce matin par la neige avec un seul bus sur quatre en circulation et des lignes de train interrompues, ont indiqué la RATP et la SNCF.

« Le service des lignes de bus interrompues reprendra au fur et à mesure que la voirie dégagera les voies encombrées par la neige », a indiqué un porte-parole de la RATP à l’AFP, sans pouvoir donner d’heure de reprise certaine. « Cela dépendra de la voirie. »

Plusieurs tronçons importants du RER C, exploité par la SNCF, sont également interrompus, tout comme sur les lignes de transilien N et U. Pas de perturbations en revanche du côté du métro et des lignes de RER A et B, a indiqué la RATP qui opère conjointement avec la SNCF ces lignes.