Froid en France EN DIRECT : Le pic de consommation d'électricité devrait être atteint ce mercredi...

06h34 : Des automobilistes en « galère » en Ile-de-France

La France a connu l'une des journées les plus froides depuis six ans, qui a provoqué des difficultés sur les routes. Les autoroutes A12 et A13 dans l'ouest francilien ont été fermées temporairement mardi matin en raison de la neige tombée dans la nuit.

Sur les routes d'Ile-de-France, jusqu'à « 1.000 véhicules » - poids lourds et voitures individuelles - avaient été bloqués « en début de nuit », et quelque 400 l'étaient encore en début de matinée, a indiqué le ministre des Transports Clément Beaune, qui a aussi évoqué « une centaine » d'accidents « sans gravité ». « Tous les moyens disponibles », notamment les véhicules de dépannage et les saleuses-déneigeuses, « sont mobilisés », a-t-il ajouté, assurant à « ceux qui ont vécu et qui vivent encore des galères » que « tout (était) fait pour les résoudre le plus vite possible. »

