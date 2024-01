Les vœux d’Emmanuel Macron et l’écologie, ça fait deux ? L’année dernière, il s’était interrogé : « Qui aurait imaginé la crise climatique ? », suscitant l’indignation de scientifiques. Ils lui ont rappelé que le premier rapport du Giec a été publié en 1990 et que, depuis, de nombreux travaux ont alerté sur les conséquences de la crise climatique.

Pour ses vœux le 31 décembre, le président de la République s’est gardé d’exprimer une trop grande surprise face à 2023, année la plus chaude jamais enregistrée au monde. Mais il a affiché un peu vite son satisfecit sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre françaises. « Nous avons continué de créer des emplois, tout en réduisant encore plus rapidement nos émissions de gaz à effet de serre et ce, conformément à nos engagements, s’est-il félicité. Ceci prouve que vous êtes au rendez-vous de la mobilisation. »

Une baisse de 4,6 %

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont bien baissé en France, mais c’est davantage pour des raisons liées à la conjoncture économique et à la remise en marche des centrales nucléaires qu’en raison de gros efforts de sobriété. Si le bilan définitif des émissions françaises sera connu à l’été 2024, le Citepa, organisme qui les mesure chaque mois, a établi une première estimation pour les trois premiers trimestres 2023.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont baissé de 4,6 % par rapport aux neuf premiers mois 2022 (hors puits de carbone et secteur agricole). Trois secteurs y participent : la production d’énergie (-9,4 %), l’industrie (-9,3 %) et les bâtiments (-7,5 %). En se basant sur ces premières estimations du Citepa, 14 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt éqCO2) ont pu être évitées sur les neuf premiers mois 2023 par rapport aux neuf premiers mois 2022, relève Andreas Rüdinger, coordinateur transition énergétique France de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), un think tank.

« Des facteurs conjoncturels et pas structurels »

Ces résultats encourageants remplissent à première vue l’objectif de la Stratégie nationale bas carbone 2023-2030, qui attend une baisse de 12 Mt éqCO2 par an. Mais comme l’a rappelé le Haut Conseil pour le climat dans son rapport 2023, 17 millions de tonnes équivalent CO2 doivent être évitées chaque année pour atteindre les objectifs du paquet européen Fit for 55.

« C’est un résultat qui, quantitativement, est plutôt positif, mais qui, en partie, est dû à des facteurs conjoncturels et pas structurels », analyse Andreas Rüdinger. Un « effet one shot » lié à des conditions particulières, souligne-t-il, mais « pour produire durablement ces mêmes niveaux de baisse d’émissions, il faudra mettre en place des politiques dans tous les secteurs ».

Météo clémente et crise de l’énergie

Quels sont ces facteurs conjoncturels ? Une météo clémente, par exemple, qui fait que les bâtiments sont moins chauffés. C’est aussi lié à l’effet de la hausse des prix de l’énergie. Dans les bâtiments, « les émissions de GES du chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson domestique entre les 9 premiers mois 2022 et ceux de 2023 ont baissé de 7,5 %, avec notamment une baisse de consommation du gaz naturel », relève le Citepa dans son baromètre publié le 26 décembre. La crise énergétique a aussi « fortement impacté » le secteur industriel.

« La crise de l’énergie observée en Europe depuis la fin 2021 joue pas mal dans ces baisses dans les secteurs des bâtiments et de l’industrie, souligne Andreas Rüdinger, parce qu’on reste en 2023 sur des prix du gaz et de l’électricité assez élevés par rapport à ce qu’on a connu avant la crise. »

La remise en route des réacteurs nucléaires

Point important : la remise en route des réacteurs des centrales nucléaires, à l’arrêt pour entretien ou des problèmes de corrosion sous contrainte en 2022, a aussi permis de faire baisser les émissions du secteur énergétique. En comparant les neuf premiers mois de 2022 et 2023, « on constate une baisse des émissions de 18 %, liée à une augmentation de 11,4 % de la production d’électricité nucléaire et à une moindre production des centrales thermiques », note le Citepa.

« La forte baisse de presque 10 % du secteur énergie, ce n’est pas dû au fait qu’on a été efficace dans la mise en œuvre de politiques de décarbonation, détaille Andreas Rüdinger, c’est uniquement dû au fait qu’en 2022, la production nucléaire était amputée de quasiment un tiers et, qu’en remplacement, on a fait fonctionner les centrales à gaz et importé de l’électricité. » Il ne faut tout de même pas négliger, précise-t-il, un « un effet sobriété durable » qui a pu entrer dans les comportements depuis 2022, lié aux incitations à la sobriété du gouvernement.

L’état des forêts françaises inquiète

Il reste un point noir : le secteur des transports, plus gros poste d’émissions de gaz à effet de serre en France. Celui-ci ne suit pas ces tendances encourageantes : le transport routier connaît une baisse timide, quand les émissions de transport aérien poursuivent leur hausse, avec 21 % d’augmentation sur les vols domestiques et 27 % sur les vols internationaux.

Le coordinateur transition énergétique de l’Iddri partage aussi son inquiétude concernant les puits de carbone, c’est-à-dire les réservoirs naturels qui absorbent le carbone, comme les forêts. Celles-ci souffrent à cause des sécheresses ou d’événements climatiques comme les tempêtes. Un problème qu’évoquait déjà Colas Robert, chef de l’unité du Citepa chargée de calculer le bilan carbone hexagonal, dans un entretien à Libération en octobre. « On comptait sur cet effet puits carbone pour boucler notre bilan d’émissions en terme des objectifs 2030, explique Andreas Rüdinger. Or, il risque de baisser. Donc, ce qui avant faisait partie de la solution, va faire partie du problème, et cela renforce d’autant le besoin de politiques fortes dans les autres secteurs », conclut-il.