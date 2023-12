[EDIT de décembre 2023] : L’année 2023 sera la plus chaude de l’histoire après un mois de novembre « extraordinaire » qui est devenu le sixième mois consécutif à battre des records, a déclaré le service européen Copernicus. A l’occasion de nos rétrospectives de fin d’année, 20 Minutes vous donne à relire cet article balayant la « cacophonie record » côté climat, en 2023.

Tous les regards se tournent vers la COP28. Le même jour que son ouverture à Dubaï, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) fait une piqûre de rappel aux délégués qui n’auraient pas pris la mesure de la gravité de la situation. En effet, l’année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée, par ailleurs marquée par une litanie de statistiques records.

« Les gaz à effet de serre sont à un niveau record. Les températures mondiales battent des records. La mer est à un niveau record et jamais la banquise de l’Antarctique n’a affiché une surface aussi faible », a déclaré le chef de l’OMM, Petteri Taalas, qui dénonce « une cacophonie assourdissante de records battus. » Pour Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU ces records de température devraient « donner des sueurs froides aux dirigeants mondiaux. »

« Agir maintenant »

Les scientifiques avertissent que la capacité de limiter le réchauffement à un niveau gérable est en train d’échapper à l’humanité. Les accords de Paris sur le climat de 2015 visaient à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de deux degrés Celsius au-dessus des niveaux moyens préindustriels mesurés entre 1850 et 1900 – et 1,5 °C si possible. Mais à fin octobre 2023 était déjà environ 1,4 °C au-dessus du niveau de référence préindustriel.

L’agence ne publiera son rapport final sur l’état du climat que dans quelques mois mais elle est d’ores et déjà persuadée que 2023 sera sur la première marche du podium de l’année la plus chaude devant 2016 et 2020, au regard du thermomètre de janvier à octobre. « Il est très peu probable que les deux derniers mois affectent le classement », selon l’organisation.

Les neuf dernières années depuis 2015 ont été les plus chaudes depuis le début des mesures modernes. « Ce sont plus que de simples statistiques », a averti Petteri Taalas. « Nous risquons de perdre la course pour sauver nos glaciers et freiner l’élévation du niveau de la mer », juge-t-il. « Nous ne pouvons pas revenir au climat du XXe siècle, mais nous devons agir maintenant pour limiter les risques d’un climat de plus en plus inhospitalier au cours de ce siècle et des siècles à venir », répète-t-il comme un mantra.