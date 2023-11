L’automne 2023 « sera le plus chaud jamais enregistré depuis 1900 », selon le bilan climatique de l’année 2023, présenté jeudi au siège de Météo-France à Toulouse par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.

« Avec le mois de septembre le plus chaud, le mois d’octobre au 2e rang et un mois de novembre encore doux, l’automne 2023 sera le plus chaud jamais enregistré depuis 1900, devant les automnes 2006 et 2022 », explique Météo-France dans son bilan.

2023, année record

Au-delà de l’automne, c’est toute l’année 2023 qui risque d’entrer au deuxième rand des années les plus chaudes connues en France depuis 1900, après 2022. « L’anomalie thermique sur 2023 devrait être autour de +1,3 °C (par rapport aux normales 1991 – 2020) », précise l’organisme, portée notamment par des températures estivales particulièrement élevées qui « se sont étirées en longueur, du mois de juin jusqu’à la mi-octobre, avec plusieurs épisodes chauds tardifs ».

Niveau sécheresse, il y a toutefois du mieux. Météo-France relève ainsi qu’après une année 2022 « extrêmement sèche, la pluviométrie en moyenne sur l’année 2023 est proche de la normale, avec néanmoins de forts contrastes entre les saisons et les régions. »