C’est un événement rare qui s’est produit la semaine dernière en Bretagne. Une chose qui n’arrive pas souvent mais que personne n’avait vraiment remarquée. A part nous, peut-être. Parce que cette chose si rare est invisible, imperceptible. Symbolisé par deux petites pastilles bleues sur une carte de la Bretagne, cet événement s’est produit le 21 novembre. Ce jour-là, la carte diffusée à ses 5.900 abonnés par Air Breizh affichait une qualité de l’air décrite comme « bonne » à Vannes et dans le Centre Bretagne.

Normal, pourrait-on penser. Eh bien non. Dans la région, la « norme », c’est plutôt la pastille verte. Et contrairement à son ancêtre que l’on collait sur les voitures les moins polluantes, celle-ci désigne une qualité de l’air « moyenne », selon le baromètre français. Depuis le 1er janvier 2021 et l’alignement du barème français sur le système européen, cette couleur est devenue le standard en Bretagne. Explications.

Bulletin de l'air du 21/11/2023 pour la région Bretagne.

Pour un indice ATMO sur votre territoire : https://t.co/hekX1XYpiY #QualiteAir #AASQA pic.twitter.com/8mARntFkOn — Air Breizh (@Air_Breizh) November 21, 2023



En 2022, la métropole rennaise a respiré un air « moyen » pendant 261 jours, un air « dégradé » pendant 66 jours et un air « mauvais » pendant 37 jours. Et le bon, alors ? Selon le bilan d’Air Breizh, seule la journée du 18 octobre s’est classée dans cette catégorie. La raison ? « Sans doute qu’il avait pas mal plu ce jour-là. La pluie a tendance à lessiver l’atmosphère et à le nettoyer », explique Gaël Lefeuvre, président de l’association Air Breizh, qui effectue les relevés quotidiens. Lorient fait à peine mieux avec deux journées de « bonne » qualité de l’air. Le vent est aussi un bon élément de lutte pour disperser les polluants. Mais malgré sa réputation pluvieuse et ventée, la Bretagne reste confrontée au « bruit ambiant » de ses polluants.

Des particules fines quand il fait froid

Dans la région, l’écrasante majorité des pollutions sont générées par le trafic routier, le chauffage au bois et l’agriculture, mais leur temporalité dépend des conditions météorologiques. Pour faire simple, on va dire que quand il fait froid, ce sont les particules fines qui viennent se loger dans nos bronches, notamment quand le climat est sec. Et quand il fait chaud, c’est davantage l’ozone qui nous empoisonne.

La tendance est plutôt à la baisse du côté des particules fines PM10 et PM2.5, sous l’effet de la modernisation des véhicules et de l’abandon des cheminées à foyer ouvert. « Les concentrations en ozone ont plutôt tendance à augmenter, notamment en raison du réchauffement climatique », précise le directeur d’Air Breizh. Une tendance qui ne devrait donc pas s’améliorer dans les prochaines années.