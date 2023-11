Cet hiver, on aura moins de remords à chausser nos patins. De plus en plus de communes optent, pour leurs animations de Noël, pour l’installation d’une patinoire éphémère synthétique, plutôt qu’une patinoire traditionnelle. Et ça change tout. Car cet équipement d’un nouveau genre a un sérieux atout : il est doté d’une surface en plastique, et ne consomme… rien. Alors qu’une étendue glacée, très sensible à la température extérieure, est un véritable gouffre énergétique. D’autant plus avec le réchauffement climatique, où il faut monter le thermostat encore un peu plus, pour que la glace ne fonde pas. Pour les communes, une patinoire synthétique, c’est la garantie de ne pas dépenser un centime d’eau et d’électricité. Et en plus, c’est une façon de se montrer écolo.

Pour la première fois, cette année, la mairie de Nîmes (Gard) a fait le choix d’installer, sur le parvis des arènes, du 22 décembre au 7 janvier, une patinoire synthétique. « On a, chez nous, des mois de décembre de plus en plus cléments, confie Frédéric Pastor, l’élu en charge des festivités, à 20 Minutes. Ça nous demandait de mettre les turbines à fond, pour éviter que la glace fonde. Alors en termes de dépenses énergétiques, les patinoires traditionnelles étaient très, très au-delà de ce qu’il était préférable de faire. »

« On sauve la planète ! »

Et en plus, avec une patinoire synthétique, « on sauve la planète », sourit l’adjoint du maire. « Nous sommes engagés écologiquement, nous utilisons des lumières LED pour les illuminations, nous utilisons du matériel recyclé, etc., ajoute Frédéric Pastor. Nous ne pouvions pas, à côté de ça, continuer à installer une patinoire énergivore. Une patinoire synthétique, ce n’est pas, certes, de la vraie glace. Les dérapages sont un peu différents. Mais c’est très sympa, ça reproduit bien les sensations d’une patinoire traditionnelle. »

L’entreprise lilloise Boaz Concept, spécialisée dans la location et la vente d’équipements de loisirs, a vu la demande de patinoires synthétiques bondir, ces dernières années, confie à 20 Minutes son président et directeur du développement, Arnaud Comyn. « Même les communes qui étaient les plus convaincues par la glace traditionnelle ne se le permettent plus, ou de moins en moins, car elles sont épinglées par leurs administrés, à l’heure où l’on prône des économies d’énergie », explique l’entrepreneur, dont les équipes ont notamment relevé le défi d’installer une patinoire synthétique au sommet de la Tour Montparnasse, à Paris. « C’est, clairement, l’avenir », assure Arnaud Comyn.

Une surface « autolubrifiée », grâce à un gel innovant

Selon cet expert, un euro investi dans l’installation d’une patinoire en glace traditionnelle équivaut à environ un euro de dépenses énergétiques. Pour une patinoire old school louée 80.000 euros, c’est ainsi la garantie de recevoir une facture de 80.000 euros d’électricité, confie-t-il. Au moins. Alors qu’avec une patinoire en plastique, le prix de la location est à peu près équivalent, mais les dépenses énergétiques, c’est… 0.

Mais, au fait, comment… glisse-t-on sur du plastique ? Les patinoires synthétiques déployées depuis de longues années par l’entreprise Boaz Concept sont fabriquées avec du PEHD-1000 (Polyéthylène Haute densité), « qui ressemble un peu à la matière dont sont faites les planches à découper, que l’on utilise pour la cuisine, détaille son président. C’est une matière très, très dense ». Et le gros plus, c’est que cette surface est « autolubrifiée », grâce à un gel innovant, dont les plaques de la patinoire sont imprégnées. Ainsi, « au fur et à mesure que les patins des usagers viennent cisailler cette glace synthétique, elle devient d’autant plus glissante », détaille Arnaud Comyn.

Pour que le ressenti soit optimal, il faut affûter régulièrement les patins

Alors oui, reconnaît le président de l’entreprise lilloise, il peut arriver que les amoureux du patinage soient un peu déçus, en arpentant ces équipements synthétiques. Oui, forcément, ce n’est pas de la glace. Mais il y a une autre raison à cette déconvenue : les patins à glace doivent être régulièrement affûtés, pour que la glisse soit optimale. Sur une patinoire en polyéthylène, « l’affûtage se perd, en effet, beaucoup plus rapidement, parce que le coefficient de glisse est moins important que sur la glace naturelle, explique l’entrepreneur du Nord. Il est donc très important de mettre à disposition des affûteuses, pour réaffûter les patins, au moins tous les deux à trois patineurs, pour que le plaisir de la glisse, s’il n’est pas forcément équivalent, soit vraiment très, très agréable. »

Pour convaincre les communes (et les patineurs), les fabricants de patinoires synthétiques tentent, même, d’imiter l’apparence des équipements traditionnels, en optant pour des surfaces légèrement bleutées, qui imitent la glace naturelle. « Lorsque nous montons des patinoires écologiques, il arrive que des curieux viennent toucher la matière, en se demandant si c’est de la vraie glace, ou pas ! », se marre Arnaud Comyn. « Le top, c’est quand il tombe une petite pluie verglacée, alors là, c’est vraiment bluffant ! »