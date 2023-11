Elle protège la Terre des dangereuses radiations solaires. La couche d’ozone est néanmoins maltraitée par des substances chimiques qui agrandissent son trou à chaque printemps austral, selon une étude publiée mardi. La couche d’ozone stratosphérique, située entre 11 et 40 kilomètres au-dessus de la surface terrestre, filtre les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent provoquer des cancers, altérer le système immunitaire et même endommager l’ADN des êtres vivants.

Au milieu des années 1970, les chlorofluorocarbones (CFC), autrefois largement utilisés dans les aérosols et les réfrigérateurs, ont été identifiés comme principaux responsables de l’amincissement de la couche d’ozone, créant chaque année des « trous », dont un particulièrement large au-dessus de l’Antarctique.

Une réduction du trou qui tarde

Le protocole de Montréal de 1987, qui a interdit les CFC afin de résorber ces trous, est considéré comme une réussite de la coopération mondiale en matière d'environnement. En janvier dernier, des experts mandatés par l’ONU ont jugé l’accord efficace : selon leurs prévisions, la couche d’ozone devrait se rétablir d’ici environ 2066 au-dessus de l’Antarctique, 2045 au-dessus de l’Arctique et 2040 dans le reste du monde. Mais en dépit de la diminution des CFC, le trou au-dessus de l’Antarctique n’a pas encore été réduit de manière significative, selon les auteurs d’une étude publiée dans Nature Communications.

« Six des neuf dernières années ont été marquées par des niveaux d’ozone très faibles et des trous d’ozone extrêmement larges », a dit à l’AFP Annika Seppala, du département de physique de l’Université néo-zélandaise d’Otago, coautrice de l’étude. « Il se pourrait que quelque chose d’autre se produise dans l’atmosphère – peut-être à cause du changement climatique – et masque une partie de la récupération », a-t-elle ajouté.

Une ouverture plus tardive

Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique s’ouvre généralement en septembre et dure jusqu’en novembre, au moment du printemps austral, avant de se combler progressivement. Selon les chercheurs, le trou s’est ouvert plus tardivement en septembre, signe d’un rétablissement sans doute attribuable à la réduction des CFC.

Mais en octobre, période où le trou atteint sa taille maximale, le niveau d’ozone dans la couche stratosphérique moyenne a baissé de 26 % entre 2004 et 2022, selon leurs travaux qui s’appuient sur des données satellitaires. La diminution des CFC dans l’atmosphère décidée par le protocole de Montréal reste néanmoins « en bonne voie », souligne Hannah Kessenich, l’auteure principale. Mais « nos conclusions révèlent que ces larges trous, formés récemment, ne seraient pas uniquement provoqués » par ces substances.