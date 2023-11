Ecowatt fait peau neuve. L’outil porté par RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, permet d’alerter les Français, les entreprises et les collectivités des tensions à venir sur le réseau électrique. Une sorte de météo de l’énergie, avec l’espoir qu’elle pousse à adapter les consommations, en réduisant ou reportant les consommations lors des habituels pics, le matin entre 8 heures et 13 heures, et le soir entre 18 heures et 20 heures. Typiquement : éteindre les outils en veille et les lumières inutiles, lancer une machine à laver après 20 heures, cuisiner en couvrant les poêles et les casseroles pour éviter les pertes de chaleur, éviter de recharger sa voiture électrique…

Ecowatt n’est pas nouveau. Le dispositif existe depuis 2012 en Bretagne et en Provence-Alpes-Côtes d’Azur, deux régions qui ont pour point commun d’être des péninsules électriques. Leur production électrique est très inférieure à leur consommation.

Un outil qui s’étoffe

Ces dernières années, l’outil ne cesse de monter en puissance, à mesure que baisser nos consommations électriques devient un enjeu prégnant. Tant pour répondre au défi de la transition énergétique que pour aider à passer les zones de turbulences, nombreuses dans le contexte géopolitique actuel. Ecowatt a été généralisé à l’ensemble du territoire en novembre 2020 et décliné en application mobile, en plus du site web, en octobre dernier. A cette époque, RTE faisait d’ailleurs d’Ecowatt un levier clé pour assurer l’équilibre du système électrique français à l’approche d’un hiver qui s’annonçait très compliqué.

A ce jour, Ecowatt a été téléchargé à 3 millions de reprises, indique-t-on à RTE, qui renforce le dispositif à l’approche du prochain hiver. Du côté des alertes, on reste sur les mêmes signaux vert ( « pas d’alerte »), orange (« le système électrique est tendu. Les écogestes sont les bienvenus ») et rouge (« le système électrique est très tendu. Des coupures sont inévitables si nous ne baissons pas notre consommation »).

Consommer au meilleur moment

Ce dispositif s’enrichit, à partir de ce mercredi, d’un nouveau signal : vert + heures décarbonées. La logique est inversée. Elle n’est plus d’alerter les Français sur des tensions à venir, mais sur les moments de la journée où la France couvre complètement ses besoins en électricité, avec une production 100 % française et décarbonée. « A partir de notre parc nucléaire ou de nos énergies renouvelables », précise Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE. « 90 % de notre production d’électricité est décarbonée », poursuit-il. Mais il y a ces 10 %, produits à partir de gaz ou de charbon, qui restent nécessaires pour passer certaines tensions, sans oublier les importations depuis les pays voisins, qui peuvent elles aussi être carbonées.

Typiquement, en 2022, les centrales au gaz françaises ont été sollicitées plus que d’habitude pour pallier la baisse historique de la production sur le nucléaire et l’hydraulique. « Ce qui a eu pour conséquence de dégrader le bilan carbone de notre production d’électricité, de 21,5 millions de tonnes équivalent CO2 (MTCO2eq) à 25 MTCO2eq », pointait RTE en février.

Bref, on peut faire mieux, estime Xavier Piechaczyk. Notamment, donc, en planifiant mieux nos consommations d’énergie. C’est tout le but de ce nouveau signal Ecowatt, qui invite les Français à privilégier autant que possible ces heures de production décarbonées pour faire leurs machines, lancer le lave-vaisselle, recharger leurs voitures électriques…

Les signaux d'Ecowatt. - Capture d'écran RTE

« De l’ordre de 40 % des heures de l’année décarbonnées »

A quelle fréquence ce nouvel indicateur sera-t-il affiché sur Ecowatt ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, des niveaux de consommations d’électricité à la disponibilité de nos capacités de production d’électricité décarbonées… Toutefois, « on a fait des simulations, indique Xavier Piechaczyk. Et on estime qu’environ 40 % des heures de l’année sont entièrement décarbonées au sens où l’entend ce nouvel indicateur. Elles sont plus fréquentes la nuit, les après-midi lorsqu’il y a davantage de production solaire, mais aussi les week-ends, et au printemps et à l’été. »

Un exemple : pour la journée de jeudi, le nouveau signal s’affiche pour les créneaux de minuit à 5 heures et de 23 heures à minuit. Ça laisse de quoi faire.