« Doucement la police, c’est pour vos enfants qu’on agit. » Ils étaient entre 100 et 150 à s’être rejoints, ce lundi matin, devant le ministère de la Transition écologique à Paris, pour manifester contre l’inaction climatique du gouvernement. Et fermer, symboliquement, les portes du fief du ministre Christophe Béchu. « Nous demandons au gouvernement de revoir son plan énergétique et sa politique climatique », explique Mathilde, du mouvement « Réseau sortir du nucléaire ».

A ses côtés, des militants de sept autres mouvements, ONG et collectifs écologistes, dont Greenpeace, Extinction Rébellion et Alternatiba, étaient également présents pour participer à l’édification d’un mur factice devant l’une des entrées du ministère, boulevard Saint-Germain.

Pour un mix énergétique 100 % renouvelables

Au petit matin, des grimpeurs s’étaient encordés pour accrocher, devant le ministère, une banderole annonçant sa fermeture « pour inaction climatique ». Une action symbolique en amont de la présentation maintes fois reportée, par le gouvernement, de deux lois sur l’énergie, prévue d’ici à fin 2023.

« Le gouvernement doit absolument privilégier la sobriété. Et garantir un mix énergétique 100 % énergies renouvelables », ont asséné les porte-paroles des mouvements écologistes dans le micro qu’ils se sont, tour à tour, passé pour s’adresser aux activistes.

Des militants qui essayaient, de leur côté, de rejoindre une autre entrée du bâtiment devant laquelle trois grimpeurs attendaient pour dérouler une seconde banderole, ont été stoppés puis gazés par des policiers.

