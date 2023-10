Votre téléphone portable est en rade. Réponse A : vous le faites réparer (quitte à avoir un vieux portable pendant des semaines). Réponse B : vous foncez dans le premier magasin pour en racheter un autre. Depuis vendredi et jusqu’à dimanche, se tiennent les Journées nationales de la réparation, coorganisées par l’association HOP – Halte à l’Obsolescence Programmée et Make.org Fondation. L’objectif : faire de la réparation une habitude et une exigence écologique en proposant, pendant trois jours, plus de 800 événements dans toute la France. Et vous, vous êtes team réparation ou team rachat de neuf ? 20 Minutes est allé à la rencontre des Parisiens.

Un micro-trottoir à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article !