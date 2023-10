Y a-t-il une place pour les e-fuels dans la transition énergétique ? Ces carburants de synthèse avaient fait parler d’eux en mars dernier, au moment même où l’Union européenne adoptait une réglementation imposant que les voitures neuves vendues après 2035 n’émettent plus aucun CO2. Cette mesure aurait dû exclure de facto les véhicules thermiques. C’était sans compter l’Allemagne… Dans la dernière ligne droite des négociations, le pays a obtenu de la Commission européenne qu’elle s’engage à ouvrir une voie légale pour que la vente de véhicules thermiques fonctionnant aux e-fuels puisse se poursuivre en 2035.

Car c’est toute la promesse des e-fuels. E-methane, e-methanol, e-kerozène, e-amoniac… Si les molécules utilisées varient, ces carburants ont pour point commun d’être produits sans pétrole. A la place, on utilise du CO2 capté dans les fumées industrielles ou dans l’air, et de l’hydrogène, gaz qui a l’avantage de pouvoir être produit à partir d’électricité décarbonée (nucléaire ou renouvelables). Le hic ? La production de ces carburants est – pour l’instant – très gourmande en énergie. Trop pour être une alternative à l’échelle et à bas coût aux énergies fossiles, pointent certains.

De là à faire une croix dessus ? Le bureau français des e-fuels, lancé en juin dernier et qui vient de sortir sa feuille de route, veut éviter qu’on fasse cette erreur en France. Cédric de Saint-Jouan*, l’un de ses porte-paroles, nous en explique les raisons.

En quoi les e-fuels peuvent être intéressants dans le cadre de la transition énergétique ?

Tout l’enjeu est de passer d’énergies fossiles carbonées (pétrole, gaz naturel, charbon) à des équivalents bas carbone, d’origine nucléaire ou renouvelables. C’est ce qu’on fait typiquement en convertissant progressivement notre parc automobile à l’électrique via batteries. En revanche, l’électrification ne marche pas, ou très partiellement, pour l’aviation et le fret maritime. Même constat pour certains usages énergétiques de l’industrie. Il faut alors trouver des alternatives. Les e-fuels en sont une. Ils ont notamment l’avantage de taille qu’ils ne nécessitent pas de nouvelles infrastructures pour être utilisés. Ils se transportent et s’utilisent comme n’importe quel carburant actuel. On pourrait faire rouler nos voitures thermiques avec. Les e-fuels sont plus une évolution qu’une révolution.

Où en est aujourd’hui la production d’e-fuels dans le monde ?

Au tout début. Pour en produire en quantité, il faut d’abord avoir de l’hydrogène vert produit en abondance. On n’y est pas encore. De premières usines de production d’e-fuels commencent à voir le jour ou sont en construction. L’armateur danois Maersk construit en ce moment, au Danemark, une première usine de production d’e-methanol, un e-carburant qui intéresse beaucoup le secteur maritime, pressé de toute part de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. On peut citer aussi Porshe, qui a inauguré fin décembre une usine pilote de production d’e-fuel au Chili, plus à destination de l’automobile. On en est là : une poignée d’usines en construction ou opérationnelles, mais sur de petites échelles. Une des missions du bureau des e-fuels sera de suivre et de référencer ces projets. On sortira un premier observatoire très bientôt.

La France a-t-elle déjà pris du retard ?

Non, nous sommes au même stade que tous les autres : sur la grille de départ. Notre association compte une trentaine de membres. Des scientifiques, des bureaux d’études, des représentants d’entreprises du secteur énergétique et de la mobilité… Bref, tous les acteurs concernés, et la liste ne cesse de grandir. Début juillet, nous recensions déjà 24 projets en cours d’études. Elyse Energy [entreprise dont il est le président du comité stratégique] en porte deux par exemple. L’un à Lyon, où l’on produirait de l’e-methanol, et l’autre à Lacq, près de Pau, où l’on ferait à la fois du e-methanol et du e-kerozène pour l’aviation. Pour ces usines, nous avons déposé des demandes d’autorisation. Autrement dit, nous avons peut-être une année de retard par rapport à des projets dont les usines sont déjà en construction, comme celle de Maersk au Danemark. Ce n’est rien.

Vous dites aussi que la France a des atouts pour tirer son épingle du jeu sur les e-fuels…

On a la chance d’avoir une production d’électricité très largement décarbonée et tout au long de l’année avec notre parc nucléaire. Et cette base est de plus en plus complétée par notre production d’électricité renouvelable en croissance, notamment l’éolien et le solaire photovoltaïque. C’est le premier maillon de la production d’e-fuels, l’ingrédient de base. Par électrolyse de l’eau [lire encadré], on transforme cette électricité en hydrogène vert dont on pourra ensuite allouer une partie à la production d’e-fuels. C’est le premier atout de la France, et il est de taille.

On en voit deux autres. L’existence sur notre territoire de grandes plateformes industrielles intégrées, capables de fournir les services, les équipements et les compétences nécessaires au développement de la filière e-fuels. Et aussi l’existence de filières aéronautique, maritime et chimiques solides et engagées dans la décarbonation de leurs activités. D’Airbus à la compagnie maritime CMA-CGM, en passant par Safran, Dassault, Arkema… Bref, de potentiels utilisateurs d’e-fuels.

Faut-il alors voir votre bureau comme le lobby français des e-fuels ?

L’une de nos principales missions sera de réaliser régulièrement ce panorama des projets e-fuels dans le France et dans le monde. L’idée est aussi d’informer le public sur l’existence de ces électro-carburants et du rôle qu’ils peuvent jouer dans la transition énergétique. Mais oui, il ne faut pas qu’on passe à côté des efuels en France, et notre but est d’y veiller.

L’État a un rôle clé à jouer. Notre rôle sera de faire en sorte qu’il alloue une part de la production d’électricité bas carbone nationale aux projets d’e-fuels. On estime nos besoins entre 14 et 16 térawatt-heure (Twh) en 2030, ce qui correspond à 3,5 % de notre production actuelle d’électricité. Par ailleurs, même si la priorité est de réduire au maximum nos consommations, via la sobriété et l’efficacité énergétique, nous encouragerons le gouvernement à augmenter notre production d’électricité à l’avenir. Si surplus il y a, on sera là pour le valoriser.

Faut-il tout de même prioriser les applications des e-fuels ? Est-ce une bonne idée, par exemple, d’y songer pour l’automobile ?

Ça ne nous semble pas pertinent. Du moins à l’heure actuelle. Pour tous les usages que l’on peut électrifier, il faut le faire. Et c’est le cas de la voiture. La production des e-fuels devra aller prioritairement au fret maritime, aux vols long courriers, à l’industrie lourde. Si jamais, après tout ça, il en reste encore, pourquoi pas l’utiliser pour les voitures. Mais c’est peu probable.