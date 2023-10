Le couteau qui va bien, le livre pour éviter de s’empoisonner, Christophe avait pourtant tout prévu pour se lancer, à 40 ans, dans une nouvelle activité bucolique : la cueillette de champignons. Mais ce sera pour l’année prochaine. « J’attends la pluie comme Brice désespérément la vague », témoigne ce ramasseur novice. Qu’il se rassure, même les plus expérimentés des chasseurs de cèpes ont le blues. Grégory, un Aveyronnais qui tient ses coins à champignons de sa grand-mère, maîtrise l’influence de la lune nouvelle sur la vigueur du mycélium, et part « à la nuit » dans les bois, n’en mène pas large non plus. « Ce n’est vraiment pas folichon. Les temps sont durs », admet le trentenaire. En quatre sorties automnales avec son « collègue » habituel, ils ont ramené en tout 15 kg de cèpes, contre 50 à 60 kg les bonnes années.

La faute au manque de pluie. « Quand on rentre dans les bois, on a l’impression de marcher dans un paquet de chips, ça coupe la pousse », raconte celui qui passera à la vraie chasse fin octobre. Gros marcheur, il en est réduit, pour sa piètre collecte, à marcher plus loin et à arpenter les « versants nord » en espérant que la rosée nocturne ne s’y est pas évaporée trop vite.

« Depuis l’an dernier, c’est zéro ! »

Selon les internautes de 20 Minutes, il semble que le phénomène des champignons qui ne plus comme des champignons frappe surtout le Sud-Ouest. 30 °C au mois d’octobre, c’est sans doute très bien pour prolonger son bronzage ou économiser une cuve de fioul. Mais pas pour remplir son panier. « Il y a une dizaine d’années, on trouvait plusieurs kilos de cèpes en automne, constate Paco, promeneur-cueilleur girondin. Mais depuis quatre ou cinq ans, c’est quelques-uns par an et depuis l’année dernière, c’est zéro ».

Du côté de la Ville rose, même ceux qui ne traquent pas les champignons pour se faire des poêlées ont les crocs. L’association mycologique de Toulouse, qui forme les étudiants en pharmacie en les emmenant dans les sous-bois, a dû prendre de l’altitude en ce début d’automne. « Il a fallu aller jusqu’au col de Port [en Ariège], explique Marie-France Massari, sa secrétaire. En plaine, il n’y a rien, c’est une catastrophe pour les cueilleurs ! ».

Le nord de la France mieux loti

Un Tarnais, malgré une récolte annuelle très en deçà de ses espérances, voit quand même la cagette à moitié pleine. « Au moins, on ne voit plus les bandes de pilleurs venues de loin », relativise-t-il. Car, à défaut de se transformer en chasseur d’orage ou de trouver la bonne chorégraphie pour la danse de la pluie, la solution semble être de migrer vers le nord. « « En Île-de-France, on en trouve dans certains coins de forêt et bien plus que les autres années ! » nous assure un lecteur.

Bonne pioche aussi pour Claude, un gourmet qui, comme tous les ans, a loué un gîte rural dans l’Aisne. Il note la récolte « six sur 10 », suffisante « pour préparer une omelette et un risotto pour 11 couples le premier soir, puis un sauté de bolets et des vineuses à la poêle et… surtout des cèpes crus au gros sel avec un filet d’huile d’olive ». Le veinard. Plus chanceux en tout cas que Christophe (un autre). Cet habitant de la forêt de Fontainebleau a fait chou blanc, même dans ses « coins favoris ». Du coup, l’incompréhension le saisit quand des amis lui envoient des photos de paniers qui débordent.

« Presque envie de remplacer ça par des marches pour le climat »

Ce doute, on le retrouve aussi sur les forums des passionnés du Sud. Cette année, les « gros cueilleurs » qui étalent leurs trésors sont parfois soupçonnés de faire dans « « l’importation ». Le signe en tout cas que l’année est mauvaise, c’est que des cèpes sont vendus à 39,95 euros sur des marchés de la Haute-Garonne. « Alors que les bonnes années., on peut les trouver à 10, 15 ou 20 euros », souligne Grégory l’Aveyronnais. Une inflation, directement provoquée par la météo mais que certains n’hésitent pas à inscrire dans la problématique plus large du réchauffement climatique. « Presque envie de remplacer ça par des marches pour le climat », confie un internaute qui a trouvé un malheureux cèpe en trois heures de recherches. Pour Paco, pas de mystère non plus. La pénurie de champignons est « une autre des conséquences visibles du réchauffement climatique ». Mais immédiatement Gian Marco s’inscrit en faux : « Ben, oui pas d’eau pas de champignon… Mais cela n’a rien à voir avec le dérèglement climatique… ! Ben non boudiou y a toujours eu des saisons sans champignon. »

Ce week-end, le premier annoncé comme vraiment pluvieux de l’automne, pourrait bien mettre tout le monde d’accord. Dans la foulée des dernières chaleurs, un spécialiste nous glisse que les vrais, les durs, doivent songer à écouler quelques RTT au cours de la semaine. Avant qu’une vague de froid ne vienne leur couper les champignons sous le pied.