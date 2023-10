A Chamonix (Haute-Savoie)

Baignée par un soleil éclatant, l’épaisse couche de neige éternelle scintille de mille feux, brille autant qu’un diamant, éblouissant les promeneurs et les journalistes de passage. Vue magique que celle offerte par le mont Blanc surplombant majestueusement la vallée de Chamonix. Mercredi, le toit de l’Europe était au cœur de toutes les discussions, voire des inquiétudes. La raison : son sommet a diminué de 2,22 mètres en deux ans. Et même de 5 mètres par rapport à 2001, où il culminait à 4.810,40 mètres.

Dans les têtes, le raccourci est vite trouvé. A n’en pas douter, si le mont Blanc courbe un peu plus l’échine, c’est à cause du dérèglement climatique. Seulement, les spécialistes se montrent bien plus prudents, à commencer par Jean des Garets, président de la chambre départements des géomètres-experts de Haute-Savoie. « En une nuit, il peut tomber 1,50 mètre de neige », rappelle-t-il. De quoi fausser la donne.

« Rien d’alarmant pour l’instant »

A regarder les chiffres de plus près, le sommet du mont Blanc n’a eu de cesse de faire du yoyo, alternant les hauts et les bas. Mais depuis 2013, la barre des 4.810 mètres n’a plus jamais été franchie. « Entre 2017 et 2019, on a déjà enregistré un écart de 2,60 mètres », étaie à son tour Denis Borrel, géomètre-expert pour lequel « n’y a rien d’alarmant pour l’instant ». « On sait que d’une semaine à l’autre, d’un mois à l’autre, l’altitude même de la neige change, abonde le glaciologue Luc Moreau. Le réchauffement climatique n’est pas représenté par cette altitude-là parce que le sommet est froid. Il y fait -15 °C en moyenne à l’année. Il n’y a pas de fonte tout en haut du mont Blanc. »

La « surprise », en revanche, est que la mesure effectuée le 15 septembre est similaire à celle enregistrée au printemps. « D’ordinaire, celle de septembre est toujours plus haute », observe Denis Borrel. Ce qui veut signifie que « le mont Blanc ne s’est pas rechargé pendant l’été, comme il le fait d’habitude », traduit Farouk Kadded. « Cela résulte quand même du manque de précipitations et de la sécheresse que l’on subit depuis deux ans », analyse Luc Moreau.

« Trop tôt pour établir un lien »

« La taille du mont Blanc n’est pas un marqueur du réchauffement climatique mais une tendance », poursuit-il, précisant que les conséquences sont davantage visibles à plus basse altitude. « A cause des étés très chauds, on observe une diminution avérée de la hauteur des glaciers depuis trente-cinq ans. Le glacier des Bossons, qui se noircit de plus en plus, a perdu presque 30 mètres d’épaisseur en deux ans. » Mais difficile d’affirmer pour autant que le crâne du mont Blanc est lui victime de surchauffe. « Nous n’avons pas de thermomètre permanent au sommet », explique encore Luc Moreau. Le plus haut est situé à 4.300 mètres, enfoui sous soixante centimètres de neige. Là, la température relevée était de -11 °C…. sauf la dernière fois où le mercure a grimpé de deux degrés. « Il y a quand même un lien quelque part, répond le glaciologue. Mais il est encore trop tôt pour l’établir. »

« Pour les glaciers, c’est clair. Les bilans de masse montrent une baisse réelle de leur volume. Mais à 4.800 mètres, on ne sait pas ce qui se passe. Nous n’avons pas de mesure régulière, pas de carottage, résume Farouk Kadded. Et le changement climatique se perçoit dans la durée. Ce n’est pas en l’espace de quelques années que l’on peut tirer des conclusions. Même 22 ans de recul pour le climat, c’est trop peu… » Rassurés ?