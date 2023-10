Tous les ans, c’est de plus en plus bas. Le mont Blanc a de nouveau été mesuré et les données donnent 4.805,59 mètres, soit 2,22 mètres de moins que lors de la précédente mesure en 2021, ont annoncé jeudi les géomètres-experts de Haute-Savoie.

Ce niveau de variation peut refléter les variations pluviométriques de l'été et a déjà été observé dans le passé, a noté Jean des Garets, président de la chambre départementale des géomètres de Haute-Savoie lors d'un point presse à Chamonix. « Le mont Blanc pourrait très bien être beaucoup plus haut dans deux ans » lors de la prochaine mesure, a-t-il souligné.

