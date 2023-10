Au rythme où elles s’enchaînent, il va bien falloir s’habituer à ces vagues de chaleur. Mais pour l’instant, il faut encore les qualifier d’exceptionnelles tant les températures attendues par Météo France en ce début octobre sont élevées par rapport à la normale. Au lever du jour, les températures seront généralement comprises entre 7 et 12 degrés sur un grand quart nord-est du pays jusqu’à l’intérieur des Pays de Loire et à l’Auvergne, entre 12 et 17 degrés ailleurs.

En journée, les températures maximales seront nettement supérieures aux valeurs de saison, excédentaires de 7 à 9 degrés sur une grande partie du pays, voire 10 à 11 degrés sur un large quart sud-ouest. Au plus chaud de la journée, le thermomètre affichera 21 à 26 degrés près de la Manche et des frontières du nord, 26 à 31 degrés sur le reste de la moitié nord jusqu’à Rhône-Alpes ainsi qu’au bord de la Méditerranée, 28 à 32 degrés ailleurs, jusqu’à 32 à 34 voire 35 dans le Sud-Ouest.

Côté ciel, au petit matin, les brouillards seront très localisés et éphémères. Sur la majeure partie du pays le soleil brillera quasiment sans partage, hormis un ciel légèrement voilé par moments. Sur le Finistère, les nuages bas sont assez denses le matin, pouvant même donner quelques gouttes très éparses au lever du jour. L’après-midi, ils s’étendent un peu vers l’est et sur le Cotentin, mais dans l’intérieur de la Bretagne des éclaircies reviennent assez rapidement.