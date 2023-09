L’expression a fait tiquer. Et amuse certains de nos interlocuteurs. Lors de la présentation des grands axes de sa planification écologique le 25 septembre, Emmanuel Macron a défendu « la philosophie d’ensemble » du projet et la nécessité de continuer une « politique de sobriété mesurée où les efforts sont partagés ». Avec pour objectif de réussir à baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5 % par an entre 2022 et 2030.

La sobriété mesurée, c’est une « notion nouvelle, une innovation du président », sourit Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau action climat, un regroupement d’associations écologiques. « J’ai du mal à comprendre effectivement ce que veut dire sobriété mesurée, commente-t-elle. Est-ce que c’est on réduit un peu la consommation, mais pas trop ? Et auquel cas où place-t-on le curseur ? C’est vrai que ça pose plus d’interrogations que ça n’y répond. »

Les politiques « malaxent » le terme

Mathieu Saujot, directeur modes de vie en transition à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Idrii), préfère voir le verre à moitié plein. Avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et l’apparition du mot sobriété dans le début public, il estime « positif que, dans le discours du président, on continue d’invoquer ce concept et de dire que ça fait partie des solutions ».

Il considère qu’on est dans un temps d’appropriation du concept, où les politiques « malaxent » le terme, et rit-il, « ne peuvent s’empêcher d’ajouter un adjectif pour se distinguer peut-être des porteurs initiaux ou d’une façon de percevoir ce concept ». « Ça ne me paraît pas indispensable de parler de sobriété mesurée », souligne-t-il, pour incarner positivement cette trajectoire.

« Réfléchir aux usages des biens »

Ce n’est pas la première tentative de qualification du président de la République. Au salon de l’aéronautique du Bourget en juin, il défendait « une sobriété bien organisée, non punitive, raisonnable ». La sobriété, cette idée de réduction de la consommation ou la production pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, serait-elle donc si désorganisée, irraisonnable et démesurée ?

« La sobriété renvoie à l’idée que l’on doit réfléchir aux usages des biens », définit la sociologue Sophie Dubuisson-Quellier, membre du Haut Conseil pour le Climat. Ce qui peut se faire de plusieurs manières comme en roulant moins de kilomètres avec son véhicule, en covoiturant, ou ayant des voitures qui durent plus longtemps.

« La sobriété consiste à ouvrir les pistes de réflexions devenues indispensables parce que les ressources deviennent plus rares, comme c’est le cas pour l’eau, ou que leurs usages nous mettent en danger, comme c’est le cas pour les énergies fossiles qui émettent du CO2 et réchauffent la planète, risquant de nous la rendre invivable, poursuit-elle. La sobriété, ce n’est pas une punition, c’est ce qui nous permet au contraire d’identifier les conditions à la fois d’atténuer le réchauffement climatique et de nous y adapter. »

« Ça ne rentre pas dans son logiciel »

Pour Anne Bringault, le président de la République a « vraiment du mal à s’emparer de la sobriété. Ça ne rentre pas dans son logiciel. Et, donc, il s’est senti presque obligé de rajouter ce terme, "mesurée", pour montrer qu’on y allait, mais pas trop. » Il cherche à « se démarquer » de l’idée que la sobriété, « ça serait se priver de manière vraiment négative », estime, de son côté, Mathieu Saujot.

Est-ce le cas ? Non, nous répondent nos interlocuteurs, mais un débat démocratique et politique sur les leviers de sobriété est fondamental. Dans un plan d’action publié en mai dernier, le secrétariat général à la planification écologique a donné une première idée d’objectifs de sobriété à atteindre. Au total, quelque 18 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e) pourraient être évitées d’ici à 2030, sur un objectif de 138 MtCO2e. « C’est vraiment peu, regrette Anne Bingault, par rapport aux gisements beaucoup plus importants en particulier dans les transports », avec notamment une baisse du trafic aérien ou du poids des véhicules.

La sobriété, ce n’est pas noir ou blanc, défend le directeur modes de vie en transition à l’Idrii. Sur ses quatre scénarios Transition(s) 2050, l’Ademe accorde « une place clé à la notion de sobriété » dans trois d’entre eux pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050. De la génération frugale au pari réparateur, ces scénarios montrent les choix politiques qui devront être faits pour continuer à vivre dans un monde vivable. Le Giec a aussi a souligné l’importance du levier de la sobriété, rappelle Sophie Dubuisson-Quellier, « qui n’est pas anecdotique ». « Nous en avons besoin pour atteindre la neutralité carbone », plaide-t-elle, insistant sur l’urgence d’ouvrir les réflexions.