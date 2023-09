Un coup de boost. Pour l’agence internationale de l’énergie (AIE), les pays riches comme les économies en développement vont devoir considérablement avancer leurs objectifs de neutralité carbone pourtant déjà ambitieux. L’agence a notamment souligné que l’essor des « énergies propres » constituait le principal levier pour maintenir à portée de main les objectifs climatiques.

Les « économies avancées » telles que les Etats-Unis et l’Union européenne, vont devoir avancer de cinq ans (de 2050 à 2045) leur objectif de neutralité carbone, et la Chine de dix ans à 2050, pour rester dans les clous de l’accord de Paris et ainsi donner une chance au monde de limiter le réchauffement planétaire à +1,5 degré celsius par rapport à l’ère préindustrielle, a estimé l’AIE dans un nouveau rapport.

Un pic de la demande des énergies fossiles atteint « dans les prochaines années »

Son rapport intervient à quelques semaines de négociations cruciales à la 28e Conférence sur le climat des Nations unies à Dubaï où l’avenir des énergies fossiles devrait donner lieu à d’âpres débats. L’AIE a récemment affirmé que le pic de la demande de toutes les énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) sera atteint « dans les prochaines années » de la décennie, grâce au bond des énergies plus propres et de la voiture électrique.

« Même un petit retard » dans la réduction des émissions au-delà de leurs engagements actuels, « entraînerait une température mondiale supérieure à 1,5°C pendant près de 50 ans », met en garde l’AIE alors qu’un récent rapport de l’ONU a prévenu que les objectifs de l’accord de Paris étaient menacés par le manque d’ambition des pays. Or avec un réchauffement actuel d’environ 1,2 degré par rapport à l’ère préindustrielle, le monde connaît déjà une montée en puissance des catastrophes climatiques destructrices, touchant le plus durement les populations vulnérables.