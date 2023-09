Canicules à répétition, catastrophes naturelles, montée des eaux… D’après un sondage du 4e Observatoire des « usages et représentations des territoires »* de l’ObSoCo publié ce lundi, un Français sur cinq se dit « très inquiet » pour sa qualité de vie face au changement climatique. Plus d’un répondant sur deux (55 %) voudrait « vivre ailleurs », 40 % d’entre eux étant même prêts à changer de région.

Et vous, les effets du changement climatique influencent-t-ils vos projets à long terme ? Pensez-vous à déménager ou avez-vous abandonné l’idée d’un déménagement pour éviter les régions dans lesquelles les vagues de chaleur et les intempéries s’intensifient ? Envisagez-vous de quitter définitivement les grandes villes pour vous mettre plus au frais ? Vous rêviez de vivre en bord de mer mais vous y avez renoncé car votre coin de paradis est très exposé à la montée des eaux ? Racontez-nous, votre témoignage servira à la rédaction d’un article !