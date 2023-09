Où en est la France dans l’atteinte de ses objectifs sur le climat et l’énergie ? Le Réseau action climat (RAC), fédération d’ONG françaises sur les questions climatiques, fait les comptes dans son Observatoire Climat-Energie, qu’il publie ce jeudi.

L’exercice est crucial pour s’assurer que nous sommes sur la bonne trajectoire pour atteindre la neutralité carbone, cap que le pays s’est engagé à atteindre pour 2050. Avec un point d’étape à 2030, pour lequel l’ambition affichée est de réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990.

Des chiffres dans le rouge

Pour y arriver, l’État alloue depuis 2015, via la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), des niveaux d’émissions annuelles à ne pas dépasser aux secteurs les plus émetteurs. Des transports à l’agriculture, en passant par les bâtiments, l’industrie ou encore la production d’énergie. Pour ce dernier, l’Etat détaille encore un peu plus les objectifs dans un deuxième document stratégique : la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Elle fixe par exemple les objectifs en matière de développement des énergies renouvelables.

Mais fixer des objectifs n’est pas tout, il faut aussi s’assurer qu’ils soient respectés. C’est tout l’objet de cet observatoire, qui en est à sa sixième édition et a passé au crible 2022. Cette fois encore, plusieurs chiffres s’affichent en rouge, comme autant d’objectifs non respectés. Pourtant, si on additionne les émissions de tous les secteurs, on est dans les clous, avec 403,8 millions de tonnes équivalent CO2 (MTeqCO2), quand la SNBC demandait de ne pas aller au-delà de 408 MTeqCO2. Mais on ne parle ici « que » des émissions brutes, signale Anne Gringault, directrice des programmes du RAC.Pour atteindre leurs objectifs climatiques, les Etats misent également sur leurs puits de carbone, principalement naturels (forêts, prairies, mangroves…), et leurs capacités à capter et stocker du CO2.

La France a trop misé sur ses puits de carbone ?

L’ensemble (les émissions brutes – le CO2 capté par les puits de carbone) donne les émissions nettes. Et là, l’objectif n’est clairement pas respecté. La France dépasse de près de 16 MTCO2 son budget carbone, avec 386,9 MTeqCO2 émises en 2022 quand il ne fallait pas dépasser 367, pointe l’observatoire. Puisque les émissions brutes ont respecté l’objectif, ce sont donc les puits de carbone qui coincent. En 2022, ils n’auraient séquestré « que » 16,9 MTeqCO2 sur les 41 MT que prévoyait la SNBC. C’est l’une des critiques récurrentes du RAC : La France « a bien trop misé sur les puits de carbone, alors qu’on aurait pu se douter que les effets du changement climatique (incendies, sécheresses, maladies…) affecteraient leurs capacités d’absorption du CO2 », fustige Anne Bringault.

Ce n’est pas le seul chiffre en rouge, des secteurs émetteurs sont aussi défaillants. Les transports en tête, encore et toujours. « Il représente pourtant 32,3 % des émissions nationales, ce qui en fait le premier secteur émetteur, le seul aussi à voir ses émissions augmenter, précise Pierre Leflaive, responsable « transport » du RAC. De 2,9 millions de tonnes eqCO2 l’an dernier. » Sans surprise, il n’est pas dans les clous de la SNBC : il a dépassé de 4,5 MTeqCO2 l’objectif assigné en 2022.

Les transports et l’agriculture pas dans les clous

Premier responsable : les véhicules particuliers. Non seulement le trafic continue d’augmenter, « mais les effets positifs de l’électrification du parc sont largement compensés par l’augmentation du poids des véhicules, reprend Pierre Leflaive. Pratiquement un véhicule vendu sur deux est désormais un SUV en France. » Ensuite, vient l’aviation, dont le trafic a retrouvé l’an dernier les niveaux d’avant-Covid. « Les vols domestiques ont vu leurs émissions augmenter de 0,9 MTeqCO2 », indique le responsable transport du RAC.

L’agriculture est l’autre secteur à la traîne. « Ses émissions sont essentiellement liées à ses consommations d’énergie, à l’élevage [le méthane rejeté par les vaches], et l’utilisation d’engrais azotés », liste Cyrielle Denhartigh, coordinatrice des programmes au RAC. Certes, l’agriculture voit ses émissions baisser en France ces dernières années. Mais Cyrielle Denhartigh l’explique en grande partie par des facteurs subis. « Notamment la baisse du cheptel bovin en France, beaucoup d’éleveurs jetant l’éponge, détaille-t-elle. Mais aussi la guerre en Ukraine a complexifié l’accès à ces engrais dont le prix est très dépendant de ceux de l’énergie, car produit notamment à partir de gaz et souvent loin. » Quoi qu’il en soit, si baisse d’émissions il y a dans l’agriculture, elle est très faible, souligne le RAC. Pas suffisamment pour respecter le budget carbone 2022. Le secteur a débordé de 0,5 MTeqCO2.

Un bilan fragile pour l’industrie et les bâtiments

Il reste alors l’industrie et les bâtiments. Le premier a tout juste respecté son budget carbone en 2022, en émettant 73 MTeqCO2. Le second est nettement en dessous, avec 11 MTeqCO2 de moins émis par rapport à ce qu’attendait la SNBC. Les voilà, les bons élèves ? Anne Bringault appelle à la vigilance : « dans ces deux secteurs, une partie des baisses des émissions est liée à des facteurs conjoncturels ». En premier lieu : l’envolée des prix de l’énergie, qui a poussé les industriels et ménages à baisser leurs consommations de gaz et d’électricité. « Les appels à la sobriété du gouvernement, et un hiver 2022 particulièrement doux, ont aussi favorisé ces économies », ajoute la directrice des programmes du RAC.

Ces gains d’émissions restent donc fragiles, et il y a encore fort à faire pour glaner des baisses structurelles d’émissions dans ces deux secteurs. « En 2022, seulement 66.000 logements ont été rénovés de façon performante, illustre Anne Bringault. Le Secrétariat général à la planification écologique en vise 900.000 par an d’ici 2030. »

C’est cet automne que ça se joue ?

Pour le RAC, aucun secteur ne peut donc se reposer sur ses lauriers, d’autant que le gouvernement a promis de revoir à la hausse son objectif 2030 de réduction de GES pour s’aligner sur le cap de - 55 % que se fixe désormais l’Union européenne. C’est justement maintenant que ça se joue alors que doivent être présentés et débattus, dans les prochaines semaines, le projet de loi finances, la loi d’orientation agricole et, surtout, la toute première loi de programmation énergie-climat. Celle-ci doit notamment graver dans le marbre les nouvelles versions de la SNBC et de la PPE. Avec l’espoir, pour les ONG, que les objectifs soient révisés à la hausse.

C’est dire l’importance de la séquence politique à venir. Mais de nombreuses zones de flous persistent, peste-t-on au RAC. Mercredi, Le Monde rapportait que la présentation au parlement de la LPEC pourrait finalement ne pas être discutée à l’automne. Faute de place dans l’agenda du Parlement. Initialement, le projet de loi devait être présenté au début de l’été.