Les grèves pour l’école reprennent du service ce vendredi. Partout dans le monde, la jeunesse est appelée à ne pas se rendre à l’école ce vendredi, au moment où des dirigeants du monde entier se retrouvent à New York pour un Sommet sur l’ambition climatique. « Etudier sans se mobiliser contre un modèle qui court à sa perte n’a pas de sens », justifie Friday for Future, dans un communiqué, l’un des mouvements organisateurs avec Global Fight To End Fossil Fuels et Stop Total.

En France, des manifestations se tiendront dans dix-huit villes. D’Annecy à Brive-la-Gaillarde, en passant par Lyon, Lille, Metz, Nancy, Orléans. (La carte des villes mobilisées). Le rendez-vous est fixé à Paris, place Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement à 14 h. La dernière grève du vendredi remonte à mars.

Rendez-vous place Saint-Augustin à Paris

Pour autant, les revendications restent inchangées. Ces mouvements écologiques appellent à stopper le projet EACOP auquel participe Total Energies qui prévoit d’installer un oléoduc géant de 1.443 km pour acheminer le pétrole de l’Ouganda jusqu’à l’océan indien, en Afrique de l’est. Ce projet générerait 34 millions de tonnes d’émissions de carbone chaque année, table l’ONG Les Amis de la Terre, qui s’y oppose vivement.

En France, l’accent sera mis également sur la nécessité de vraies politiques de sobriété, notamment sur la rénovation thermique des bâtiments. Pour Pablo Fye, 19 ans, porte-parole de Fridays for Future France, « le secteur du bâtiment génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre en France, c’est alarmant ». « On demande que 400.000 personnes soient formées à la rénovation thermique globale pour réaliser 1 million de rénovations par an jusqu’à 2050 et atteindre la neutralité carbone du parc du logement », ajoute-t-il.