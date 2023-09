« Rendre le monde considérablement plus accessible »… Boom Technology affiche d’emblée la couleur sur son site internet. Juste en dessous apparaît Overture, l’avion de ligne supersonique que veut faire voler la start-up américaine avant 2029. Le plus rapide au monde, vante Boom, qui prévoit d’y embarquer entre 65 et 80 passagers à 1,7 fois la vitesse du son. Soit 2.100 km/h. De quoi passer de New York à Paris en trois heures trente.

Qui dit mieux ? Peut-être les Suisses de Destinus, qui planchent aussi sur un avion hypersonique à hydrogène capable, assurent-ils, de rallier Francfort à Sydney en quatre heures trente. Vingt ans tout juste après le dernier vol du Concorde, cloué au sol faute de rentabilité économique, assiste-t-on au grand retour des avions supersoniques et hypersoniques ?

Des avions supersoniques « à rebours de la sobriété »

La perspective n’enchante guère Didier Hauglustaine, climatologue et directeur de recherches du CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE). « On irait dans le sens inverse de la sobriété, un enjeu pourtant clé de la transition », pointe-t-il. « C’est étonnant qu’en 2023, ces projets puissent avoir une crédibilité et obtenir des financements, voire des pré-commandes* », abonde Loïs Miraux, ingénieur aérospatial, membre d'« Aéro Décarbo », collectif qui pousse pour décarboner l’aviation.

Certes, ces start-up affichent patte verte, en assurant que leurs avions voleront à 100 % avec du carburant d’aviation durable. Sans revenir au débat sur l’avion vert - Aéro décarbo est critique sur les promesses des industriels de l'aviation-, Loïs Miraux rappelle un point commun à ces projets : « A de telles vitesses, pour éviter les frottements et consommer trop de carburant, ces avions volent très haut ». Direction alors la stratosphère, cette couche haute de notre atmosphère, située entre 12 et 50 km du plancher des vaches. Au-dessus : l’espace.

Vapeur d’eau et couche d’ozone

A cette altitude, les avions génèrent d’autres impacts environnementaux à prendre en compte. Loïs Miraux cite en premier lieu la vapeur d’eau, gaz à effet de serre qu’on a tendance à oublier. « Émise au sol, l’impact climatique de cette vapeur est très faible, explique-t-il. En revanche, il est décuplé dans la stratosphère, où les molécules d’eau mettront des mois, voire des années, à se dissiper et exerceront donc plus longtemps leur pouvoir réchauffant. »

Le changement climatique n’est pas la seule préoccupation. « Ces avions supersoniques émettent aussi dans la stratosphère des dioxydes d’azote (NO2) qui détruisent l’ozone, ajoute Didier Hauglustaine. Les scientifiques avaient déjà beaucoup alerté sur ce problème dans les années 1970-1980. » Au moment où le Concorde prenait son envol et que l’on découvrait un trou inexpliqué et inquiétant chaque année dans la couche d’ozone.

Celle-ci va mieux désormais. Elle pourrait même complètement se rétablir dans les quatre décennies à venir, estimait un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMI) dans un rapport publié en janvier. Mais sans écarter de possibles retours en arrière, prévenaient-ils, en fonction notamment de ce que fera l’homme dans la stratosphère.

Le pari fou de la géo-ingénierie solaire

Cette flotte d’avions de ligne supersoniques est donc l’une des menaces qui pèsent sur la stratosphère. Il y en a une autre, plus sérieuse encore : la géo-ingénierie. On y regroupe toutes les techniques visant à modifier le climat et l’environnement de la Terre, notamment pour répondre au changement climatique. « C’est par exemple l’injection de grande quantité de fer dans l’océan que certains préconisent pour stimuler la croissance du plancton végétal, et augmenter ainsi la quantité de CO2 qu’il absorbe », illustre Marine de Guglielmo Weber, enseignante-chercheuse au sein du programme « Climat, énergie et sécurité » à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris).

C'est là qu'apparaît la géo-ingénierie solaire, qui paraît sortir tout autant d’un scénario de science-fiction. Le grand principe ? Diminuer la quantité de rayonnement solaire atteignant la surface de la Terre. Et, pour ce faire, « la diffusion d’aérosols dans la stratosphère est la piste privilégiée, reprend Marine de Guglielmo Weber. En deux endroits du globe, il s’agirait d’injecter des quantités importantes de particules de soufre pour qu’elles se diffusent ensuite dans toute la stratosphère. On formerait ainsi un bouclier réfléchissant renvoyant dans l’espace une partie des rayons du soleil. »

Bien plus à perdre qu’à gagner ?

Idée de génie ? Pas si vite. « En injectant ces quantités massives de particules, on va réchauffer localement la stratosphère et, ce faisant, on modifiera la circulation atmosphérique et la distribution de l’ozone, s’alarme Didier Hauglustaine. Dans son rapport de janvier, l’OMM consacre d’ailleurs un chapitre entier à la géo-ingénierie solaire et en fait la principale menace au bon rétablissement de la couche d’ozone. »

Voilà un potentiel effet négatif. Il y en a d’autres. « L’une des craintes est qu’en bloquant une partie du rayonnement solaire, on réduise la photosynthèse et impacte ainsi l’agriculture en diminuant par exemple l’abondance des récoltes, illustre Marine de Guglielmo Weber. Et de souligner que les risques liés à la géo-ingénierie aujourd’hui sont encore très mal connus.

Même sur l’enjeu climat, un retour de bâton est à craindre. « Elle masquerait la hausse des températures et nous détournerait de l’impératif de réduire nos émissions, explique la chercheuse de l’Iris. Or, à partir du moment où on injecte des aérosols dans la stratosphère, on ne peut plus s’arrêter. Il faut être en capacité de répéter régulièrement l’opération, au risque que ce bouclier réfléchissant se dissipe et entraîne une rapide montée des températures à laquelle les sociétés humaines et un certain nombre d'écosystèmes ne pourront pas s'adapter. »

L’urgence de règles de gouvernance dans la stratosphère

D’où des appels répétés de scientifiques à ne pas s’embarquer dans la géo-ingénierie solaire, remède sans doute pire que le mal. Peine perdue ? Marine de Guglielmo Weber observe une course entre certaines Nations, Chine et Etats-Unis en tête, pour être les premiers à maîtriser la géo-ingénierie solaire. « Le vainqueur aura un avantage certain dans les négociations internationales sur le climat », pointe-t-elle.

Mais ces Etats pourraient se faire doubler par des acteurs privés. Certains même, comme l’Américain Luke Iseman, avec sa start-up Make Sunset, ou le chercheur britannique Andrew Lockey, ont lancé des premiers ballons remplis de soufre dans la stratosphère. Des expériences menées hors de tout cadre légal, montrant ainsi l’urgence à doter la stratosphère de règles de gouvernance internationale. Le constat vaut d’ailleurs aussi pour les futurs vols commerciaux supersoniques, pointe Didier Hauglustaine. Dans les deux cas, des discussions internationales ont démarré pour rectifier le tir. « On est encore très loin du but, observe Marine de Guglielmo Weber. Il est même très peu probable qu'on arrive à un accord international sur la question. »