Quand deux visions du monde s’affrontent. Lors d’un débat organisé par le Medef pour sa rentrée, intitulé « la Rencontre des entrepreneurs de France », tenue mardi, le climatologue Jean Jouzel a tenté de faire comprendre aux patrons l’urgence climatique. Il s’est toutefois confronté à une vision incompatible avec la lutte contre le dérèglement climatique, celle des producteurs des énergies fossiles, notamment de Patrick Pouyanné, directeur général de TotalEnergies.

« C’est maintenant qu’il faut agir »

Jean Jouzel a donc tenté de faire bouger les patrons, de leur expliquer que les énergies renouvelables sont la première énergie à mobiliser pour lutter contre le dérèglement climatique. « C’est maintenant qu’il faut agir, c’est très clair, et malheureusement ce n’est pas ce que nous faisons puisque les émissions [de gaz à effet de serre] liées aux combustibles fossiles continuent à augmenter », a-t-il souligné.

« Que va-t-on pouvoir faire d’ici 2030 à l’échelle planétaire ? Et bien quand on regarde le potentiel de réduction des émissions, c’est de l’ordre de 10 milliards de tonnes de CO2 pour le renouvelable, alors que c’est de l’ordre de 1 milliard de tonnes pour le nucléaire et 1 milliard de tonnes pour la capture et le stockage du CO2 ».

Aujourd’hui, « pour limiter le réchauffement à 1,5 °C nous n’avons plus que 5 ans d’émissions au rythme actuel, et un peu moins de 15 ans si on veut le limiter à deux degrés. En réalité nous partons de façon quasi délibérée vers un réchauffement qui pourra atteindre 3 °C, voire 4 °C en France », a souligné cet ancien responsable du groupe d’experts climat de l’ONU (Giec). « Face à ce constat, je ne peux que partager l’appel d’Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, à arrêter tous les investissements dans les combustibles fossiles. »

Ça « prendra du temps »

Face à lui, le grand patron de Total a assumé sa position. « Cette transition, je suis désolé Jean, elle prendra du temps », a répondu, à ses côtés, Patrick Pouyanné. « Je respecte l’avis des scientifiques mais il y a la vie réelle », a-t-il dit, « assumant » de poursuivre ses investissements pétro-gaziers car la demande croît : « Je dois assurer la sécurité d’approvisionnement au coût le plus efficace ».

« Je suis un producteur d’énergie fossile parce que c’est de l’énergie que vous utilisez tous les jours, a-t-il également rappelé, cité par Ouest-France. Ce serait une erreur de croire qu’on va régler le problème du changement climatique en affamant tout d’un coup nos concitoyens d’énergie. »

Patrick Pouyanné a alors opposé transition énergétique et pouvoir d’achat, faisant valoir que s’il « arrête d’investir dans les énergies fossiles […] et que la demande augmente, il n’y a qu’un seul paramètre qui s’ajuste : c’est le prix ». « Il faut changer nos méthodes de consommation et en même temps construire le nouveau système », a finalement concédé le PDG de TotalEnergies.