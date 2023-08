Des incendies qui n’en finissent pas. Samedi, en raison du vent et des températures élevées, les feux dans le Grand Nord du Canada gagnent du terrain, forçant ainsi l’évacuation complète de la ville de Hay River, y compris des pompiers et des travailleurs essentiels.

Ainsi les 4.000 habitants de cette commune encore sur place ont été invités à se rendre à l’aéroport et d’attendre de nouvelles instructions. « Toute personne qui reste à Hay River le fait à ses propres risques. Il n’y aura pas de services d’urgence ou d’intervention disponibles », a déclaré le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, où l’état d’urgence a été déclaré.

Les deux-tiers des 41.000 habitants de ce vaste territoire du Grand Nord canadien sont actuellement évacués dans les provinces voisines, parfois à près de 2.000 kilomètres de chez eux.

Un mur de flammes

« Les vents extrêmes du sud-ouest ont rapproché le feu de la ville le long de l’autoroute, obligeant les équipes et les avions à se replier et à se regrouper à une distance de sécurité », a détaillé Shane Thompson, le ministre de l’Environnement de cette région, évoquant une « situation très sérieuse ». Selon les autorités, les pompiers font face à un mur de flammes de plusieurs kilomètres.

Le Canada connaît la pire saison des feux de forêt de son histoire en raison notamment d’une très grande sécheresse dans une grande partie du pays et de températures élevées dans le Nord.

La barre des 15 millions d’hectares brûlés a été franchie cette semaine, soit une superficie plus grande que la Grèce. Cela représente déjà plus du double du précédent record enregistré sur une saison des feux complète - alors que celle-ci n’est pas encore finie cette année. Environ 200.000 habitants ont dû être évacués, et quatre personnes sont décédées.