Livrée au cœur de l’été, cette étude vise à rappeler les enjeux de préservation des dunes océanes, et à sensibiliser tous ceux qui fréquentent les plages du littoral Atlantique, particulièrement ces jours-ci avec les fortes chaleurs. Le « cordon dunaire » sur la côte de Nouvelle-Aquitaine, a reculé d’un tiers en vingt-cinq ans, entre 1997 et 2021, révèle le programme Sentinelles du climat. Coordonné par l’association Cistude Nature, il porte sur les effets du changement climatique sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine.

Plus que jamais, il est donc indispensable de respecter les sentiers balisés pour accéder à la plage, et de ne pas aller piétiner la dune où se nichent des espèces sensibles, rappelle l’association environnementale.

Il est important de bien rester sur les sentiers balisés pour accéder aux plages, sans piétiner la dune. - Mickaël Bosredon

C’est notamment la « dune grise », cet espace qui constitue une zone tampon entre les terres et la « dune blanche », côté océan, qui a été le plus fragilisé durant ce quart de siècle. Or, de nombreuses espèces sont justement spécifiques à cette dune grise, et certaines y sont même endémiques : on ne les trouve qu’en Nouvelle-Aquitaine.

« On a observé une perte complète d’espèces dans certains secteurs »

« Cette perte d’un tiers de la surface de la dune est très hétérogène selon les sites, ce qui génère un isolement de certaines espèces, explique Michaël Guillon, coordinateur du programme Sentinelles du climat. C’est très dommageable pour la faune et la flore car cela déconnecte les populations entre elles. » « On peut voir que de plus en plus de dune blanche colonise la dune grise, et inversement des espèces de dunes grises se retrouvent dans la dune blanche, poursuit Kevin Romeyer, botaniste au conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Cela montre que petit à petit la dune recule vers la forêt. »

Parmi les espèces végétales endémiques à la dune, « on trouve la Linaire à feuilles de thym, la Silène de Porto, ou encore l’Œillet de France » énumère Kevin Romeyer. « Il y a tout un cortège d’espèces inféodées au cordon dunaire, voire à une petite partie de la dune, et dans certains secteurs on a observé une perte complète de ces espèces. »

Trop chaud, même pour le Lézard ocellé

Du côté de la faune, Cistude Nature a particulièrement suivi l’évolution du Lézard ocellé, une espèce méditerranéenne mais présente en Nouvelle-Aquitaine, particulièrement sur la façade Atlantique. « C’est ce qui nous a motivés à suivre cette espèce, explique Michaël Guillon, car de prime abord on pourrait penser que les effets du changement climatique pourraient lui être bénéfiques, mais nous connaissons de telles canicules, que la température au sol peut atteindre 50 °C, ce qui est trop même pour ce Lézard méditerranéen, obligé de rester caché davantage ce qui diminue sa plage de temps pour aller se nourrir et se reproduire. »

Le Lézard ocellé est par ailleurs « très dépendant du milieu dans lequel il vit », poursuit Michaël Guillon, « et les effets du recul de la dune sur les habitats ont par ricochet des conséquences sur cette espèce également. » Conclusion : « nous observons également un phénomène de fragmentation pour cette espèce, avec des noyaux assez denses à certains endroits, et très faibles voire inexistants à d’autres. »

« La pression majoritaire vient de l’érosion éolienne »

Parmi les causes avancées par les scientifiques pour expliquer ce recul « significatif » de la dune, « on note une élévation du niveau de la mer en raison du changement climatique, qui reste mesurée pour le moment mais qui n’en est pas moins réelle », assure Michaël Guillon. Il relève aussi « une augmentation en intensité des tempêtes hivernales, ce qui grignote les premiers habitats de la dune sur le littoral et engendre un ensablement des autres habitats ».

« La pression majoritaire vient de l’érosion éolienne, qui est continue tout au long de l’année et accentuée par les tempêtes, ajoute Kevin Romeyer. C’est ce qui engendre l’ensevelissement de la dune grise par la dune blanche, la dune grise ne pouvant pas, elle, se décaler vers l’est, puisque la forêt constitue une barrière. »

« Redonner de l’espace à la dune »

A la pression par l’ouest venant de l’océan, par l’est venant de la forêt de pins, s’ajoute « une pression par au-dessus », complète Michaël Guillon, « avec un phénomène d’eutrophisation, la modification atmosphérique liée au changement climatique engendrant des dépôts azotés sur des secteurs où il n’y a pourtant pas d’activité agricole ». Enfin, « l’urbanisation apporte également des espèces plus compétitives, voire envahissantes » comme le Séneçon du cap, « une espèce typique des bords d’autoroute que l’on retrouve aujourd’hui dans les Landes, et qui entre en compétition avec les espèces dunaires », pointe Kevin Romeyer.

Que faire pour enrayer ce phénomène d’érosion ? « La première chose est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, première cause du réchauffement », rappelle le botaniste. « Parallèlement, il faut mener une action d’ampleur sur la dune, en lui redonnant de l’espace, notamment en limitant l’invasion du pin », ajoute Michaël Guillon. Cistude Nature entend ainsi « mettre en place un projet avec tous les partenaires liés à ces espaces comme l’ONF ».