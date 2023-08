De notre envoyée spéciale à Vars (Hautes-Alpes),

Perché à 1.600 mètres d’altitude, au milieu des arbres, au bout d’une route tortueuse, le parking du Val d’Escreins se remplit à vue d’œil en ce lundi matin d’août. La voiture de Sébastien et Elsa s’ajoute à celles qui constituent ce ballet de haute montagne, dans ce lieu phare de la station de Vars, dans les Hautes-Alpes. C’est la première fois que le couple de Lyonnais vient dans cette station, prisée l’hiver par les amateurs de ski. « On ne voulait pas aller trop loin, pas avoir trop de monde, et surtout, on ne voulait pas avoir de chaleur, reconnaît Elsa, qui équipe les deux jeunes enfants avant de s’attaquer à la randonnée du jour. L’année dernière, on était dans le Lot. C’était la canicule. On a eu une insolation. Et avec les petits, c’est pas facile. »

Ce lundi en effet, un dôme de chaleur s’est abattu sur la France, après plusieurs jours d’intense canicule, notamment dans la vallée du Rhône et la région lyonnaise. Et il suffit de scruter les plaques d’immatriculation sur les parkings de la station pour se rendre compte que la famille lyonnaise est loin d’être la seule à avoir fui la chaleur. Des voitures en provenance de Marseille, du Vaucluse, de l’Ardèche, etc. Soit de départements classés ce lundi en « vigilance orange canicule ». « On les voit, les nouveaux, se marre Véronique, propriétaire d’un chalet à Vars depuis une dizaine d’années. On voit des familles sans chapeau, sans lunettes, avec des enfants en bas âge. Le pire que j’ai vu récemment, c’est une poussette à canne dans un sentier. »

Le parking du Val d'Escreins, nouvelle place to be pendant la canicule. - Mathilde Ceilles/20 Minutes

La Dijonnaise comprend toutefois l’engouement de ces nouveaux montagnards pour sa station préférée. Et pas seulement en raison des mélèzes et de la beauté des fleurs dont elle parle avec passion, mais aussi parce que « la nuit, on peut laisser la couette ! »

« Ils viennent chercher la fraîcheur »

Selon l’office du tourisme de Vars, 60 % des touristes qui sont hébergés cette semaine dans la station viennent pour la première fois, contre 40 % d’habitués. « On a de nouveaux clients qui ne sont jamais venus ici, note Frédéric Bernardi, restaurateur depuis vingt-trois ans dans la station et propriétaire du restaurant La Marmotte. Ils viennent chercher la fraîcheur. On a des Marseillais, des Toulonnais, pas mal de gens maintenant de Nantes ou d’Angers aussi. Quand ils arrivent dans le restaurant, la première chose qu’ils disent, c’est : ''Oh, là, là, qu’est-ce qu’il fait bon ici !'' D’habitude, l’été, on travaillait uniquement quand il y avait une animation : une compétition de VTT par exemple. Là, maintenant, les gens viennent l’été, plutôt sur des courts séjours. Vous verrez, le réchauffement climatique va changer les habitudes des vacances l’été. On a aussi beaucoup de monde qui veut investir et qui cherche des appartements à vendre. »

Derrière son ordinateur, la directrice de l’office du tourisme de Vars confirme la tendance. « Cette semaine, on a un taux de remplissage de 58 %, annonce Nicole Gaillan. C’est plus que l’année dernière à la même période. On a pas mal de jeunes couples avec des petits enfants, pas mal de courts séjours de dernière minute eu égard à la canicule sûrement. Les gens demandent des randonnées, pas forcément accompagnées, des petites balades faciles, du sport en eaux vives, du VTT électrique notamment. »

« A 2.300 mètres de haut, il faisait 21,6 degrés à 20 heures »

« Le truc qui nous fait beaucoup de bien, c’est le discours alarmant de la presse, sourit Marc Gueydon, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie des Hautes-Alpes, lui-même propriétaire d’un hôtel à Vars. Plus les journalistes disent qu’il fait chaud et qu’on va cramer en bas, dans la vallée, plus les gens réservent chez nous, en montagne ! Si vous pouviez dire aussi qu’il y a des méduses dans la mer… » Vars n’échappe pourtant pas à la vague de chaleur et, ce lundi, le thermomètre y frôle anormalement les 30 degrés à la grande surprise des locaux. « Il fait de plus en plus chaud, constate Frédéric Bernardi. Avant, l’été, on ne servait pas dehors. Hier soir, la terrasse était pleine jusqu’à 22 heures. » « On vit des températures de dingue, s’étonne Nicole Gaillan. Hier, chez moi, à 2.300 mètres de haut, il faisait 21,6 degrés à 20 heures. Le temps est inhabituellement sec. Nous n’avons pas eu les orages épisodiques que nous avons l’été. L’herbe d’habitude est verte. Elle est déjà là dans sa version de fin d’été. »

A quelques encâblures de là, à Chanousse, au cœur du département, un incendie a parcouru près de 140 hectares à l’heure où ces lignes sont écrites.