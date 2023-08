Le plus grand glacier d’Espagne, situé dans le massif de Maladeta, fond à vue d’œil. A cause des vagues de chaleur, le glacier Aneto, le plus massif des Pyrénées, fond trois fois plus vite que la normale, rapporte le Huffington Post jeudi. La saison estivale a été particulièrement brûlante chez nos voisines ibériques, qui vivent déjà leur troisième épisode intense de canicule depuis le début de l’été.

Alors que les records se succèdent, avec un pic à près de 47 °C à Valence dans le sud-est de l’Espagne jeudi, le glacier Aneto est en « phase terminale ». En une quarantaine d’années, la surface totale du glacier a diminué de près de 65 %. Il perd aussi en volume, l’épaisseur de sa glace ayant diminué de 30 mètres environ. Les chercheurs alertent sur la situation, d’autant qu’au-delà de la chaleur qui semble condamner à mort ce glacier, il souffre de la présence de cryoconites.

Les glaciers vont disparaître des Pyrénées d’ici à 2050

Les biologistes qui se sont rendus près du glacier afin de l’étudier ont en effet découvert du mucus noir, rapporte le quotidien espagnol El Pais. C’est un mélange de bactéries, d’archées et de poussières qui accumule la chaleur et accélère la fonte des glaces. Le glacier Aneto n’est malheureusement pas le seul à compter ses jours à cause du changement climatique. En 2050, il n’y aura plus de glaciers dans les Pyrénées.

« Les glaciers dans les Pyrénées vont complètement disparaître. On n’a pas la date précise mais c’est une certitude parce que l’augmentation globale des températures est très rapide », expliquait le glaciologue Pierre René à l’AFP samedi dernier. Ainsi, le glacier des Oulettes de Gaube, situé dans le massif du Vignemale, survit difficilement. Malgré le fait qu’il soit à l’ombre, protégé du soleil, il ne cesse de fondre. Il a perdu plus de la moitié de sa taille depuis 1850. D’après Pierre René, il y avait une centaine de glaciers dans les Pyrénées autour du milieu du XIXe siècle. Aujourd’hui, une vingtaine a disparu, emportant avec eux une part de la biodiversité montagnarde.