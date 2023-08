Pic de chaleur en Espagne et milliers d’hectares brûlés au Portugal : la péninsule ibérique est en alerte mercredi. Cet épisode de canicule, le troisième de l’été, doit atteindre son apogée en Espagne, avec des températures qui pourraient aller jusqu’à 44°C par endroits, selon l’Agence météorologique nationale (Aemet). « La température moyenne atteinte en Espagne mercredi constituera probablement un record pour cette date depuis 1950. Ce sera probablement l’un des cinq jours les plus chauds pour un mois d’août des 73 dernières années », prévoit l’Aemet.

Celle-ci a annoncé que cette vague de chaleur se terminerait sûrement vendredi et non jeudi comme prévu initialement. Onze provinces sont en alerte rouge, synonyme de danger extrême : trois en Andalousie (Sud), deux dans la région de Madrid, deux en Castille-La Manche (centre), trois au Pays Basque (Nord) et une en Castille-et-Léon (Nord). La quasi-totalité du reste du pays, sauf ses côtes, est en alerte mais à des niveaux inférieurs.

Près de 1.100 pompiers soutenus par 11 aéronefs

Au Portugal, la chaleur et le vent ont favorisé la progression d’incendies ayant décimé plus de 15.000 hectares ces derniers jours. Le brasier de la région d’Odemira (Sud), qui a déjà ravagé près de 10.000 hectares selon un dernier bilan de la protection civile, continue de progresser pour le cinquième jour consécutif, mobilisant près de 1.100 pompiers soutenus par 11 aéronefs, selon l’Autorité nationale de la protection civile. Près de 1.500 personnes ont été évacuées.

Les pompiers espèrent toutefois une amélioration de la situation ce mercredi grâce à de meilleures conditions météorologiques. Les prévisions tablent sur une hausse du taux d’humidité de l’air et une baisse des températures, particulièrement sur le littoral, où elles devraient repasser sous les 30°C.