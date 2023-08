Juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec 0,33°C de plus que le mois qui détenait jusqu’à présent ce titre (juillet 2019), a annoncé mardi le service européen Copernicus. Le mois dernier, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, a aussi connu une température de l’air de 0,72°C plus chaude que la moyenne récente (1991-2020) pour les seuls mois de juillet. Sur les sept premiers mois de l’année, 2023 se classe pour l’instant comme la troisième année la plus chaude jamais enregistrée.