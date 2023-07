L’automne aurait-il déjà volé la vedette à l’été ? En pleine saison estivale, le mercure fait pâle figure sur la moitié nord de l’Hexagone. Ce lundi, les températures maximales n’auront pas dépassé 19 à 24 degrés de la Bretagne à la Belgique. Août pointe le bout de son museau frais sur l’Hexagone, car si le temps a été frisquet en cette fin de mois de juillet, il devrait continuer à nous pousser à troquer nos lunettes de soleil contre des vestes. Mercredi, cinq degrés de moins que les normales de saison sont prévues. Plus frappant encore, vendredi apportera son lot de températures « parfois proches d’un début de mois d’octobre », note la Chaîne Météo. Mais pourquoi le temps est-il si maussade ?

Le responsable serait un système dépressionnaire venu de l’Atlantique Nord. Les vents vont ramener cet air exceptionnellement frais sur les trois quarts de l’Hexagone, explique le météorologiste Guillaume Séchet sur Twitter (renommé X). Cet air « d’origine polaire maritime » va entraîner des « températures 4 à 8 degrés sous les moyennes de saison » vendredi prochain, explique la Chaîne Météo. De plus, cette dépression va bloquer l’anticyclone des Açores, venu du Sud, qui transporte habituellement de la chaleur dans son cabas.

La #fraîcheur s'installe la semaine prochaine, après le passage d'une virulente dépression mercredi. À l'arrière, de l'air d'origine polaire maritime va s'engouffrer sur la France, apportant un ressenti #automnal vendredi prochain, avec des températures 4 à 8° sous les moyennes… pic.twitter.com/RKuhDJjNJa — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 29, 2023



Une météo trompeuse

De fortes pluies, bienvenues pour nos sols desséchés, sont aussi attendues sur le nord de la France. Ces précipitations, qui pourraient dépasser les 100 millimètres dans le Nord-Est, contribueront à rafraîchir l’atmosphère. Cette météo est assez rare pour un début de mois d’août, la dernière fois que des températures aussi basses ont été observées, c’était en 2014, souligne le météorologue Gilles Matricon dans Le Figaro. De la neige pourrait tomber dans les Alpes dès 2.300 mètres d’altitude, ajoute-t-il. Cette météo est toutefois trompeuse. Quand certains voient dans ce coup de frais un argument climatosceptique, il est en réalité épisodique. Plusieurs records de chaleur ont été pulvérisés en juillet et, d’après la NASA, il sera probablement le plus chaud depuis plusieurs « centaines, si ce n’est milliers d’années » à travers le monde. Après un mois de juin qui a, lui aussi, battu de nombreux records.

D’ailleurs, le mois d’août ne sera probablement pas un mois exceptionnellement frais. « Avec une première partie de mois relativement fraîche et une deuxième moitié possiblement plus estivale mais sans excès, ce mois d’août 2023 pourrait finalement être un mois classique, se situant dans les normales saisonnières », explique Meteo-Villes. Pas de quoi reléguer le réchauffement climatique au placard. D’ailleurs, les records successifs de chaleur pourraient faire de 2023 l’année la plus chaude jamais enregistrée. Et Gavin Schmidt, le climatologue en chef de la NASA, ajoute que 2024 devrait être « encore plus chaude, car nous la commencerons avec le phénomène El Niño qui s’accumule en ce moment ».