« Je ne crois pas qu’il soit encore possible pour qui que ce soit de nier l’impact du changement climatique ». Depuis la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a tenu un discours pour annoncer de nouvelles mesures face au changement climatique, une « menace existentielle ». « Plus de 100 millions d’Américains » sont confrontés actuellement à des records de chaleur, a précisé le président des Etats-Unis.

Ses déclarations interviennent quelques heures après celles du secrétaire général de l’ONU qui estimait que le monde se trouvait désormais dans « l’ère de l’ébullition » et non plus dans « l’ère du réchauffement ».

Le démocrate a indiqué que la chaleur était la première cause de mortalité liée au climat et aux conditions météorologiques aux Etats-Unis, faisant 600 victimes par an, plus que les inondations et les ouragans. Le président américain a donné des exemples frappants, comme celui d’une femme grièvement brûlée après être tombée de son fauteuil roulant sur le sol brûlant en Arizona, dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Mieux stocker l’eau, plus de protections pour les travailleurs….

Joe Biden a annoncé une série d’actions, financées par un grand plan d’investissements dans la transition énergétique déjà approuvé par le Congrès, pour renforcer les capacités de stockage d’eau dans l’ouest des Etats-Unis, et pour améliorer le système national de prévisions météo.

Il a aussi promis davantage de protection pour les travailleurs les plus exposés aux températures record - dans l’agriculture et la construction en particulier. Le président américain s’est aussi fendu d’une série de conseils pratiques, par exemple en recommandant aux Américains de ne pas se déplacer sans une bouteille d’eau et en leur conseillant de se rendre dans des lieux dotés de climatisation quand ils n’en ont pas chez eux.