La planète ne cesse de battre des records de température. L’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe et plus de 60.000 décès sont attribuables à cette chaleur. La hausse du mercure met l’organisme à rude épreuve. Heureusement, des précautions peuvent être mises en place afin de se protéger au maximum de ces canicules.

Quels sont les risques de la chaleur pour l’être humain ?

En cas de fortes chaleurs, le corps cherche à maintenir sa température centrale stable, autour de 37 degrés Celsius. Cette thermorégulation augmente le débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des vaisseaux cutanés et transpiration. Mais le mécanisme se retrouve parfois débordé et des symptômes liés à la chaleur se manifestent comme de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre, ou des troubles du sommeil.

Ils sont parfois annonciateurs d’accidents graves comme la déshydratation, qui traduit une diminution excessive de l’eau contenue dans les tissus, ou une insolation, après une trop grande exposition au soleil. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès. Il correspond à une surchauffe de l’organisme avec une température au-delà de 40 °C.

Quelles mesures peut-on prendre ?

Dans la pratique, il faut s’hydrater et rester au frais. Les autorités sanitaires recommandent ainsi d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, de maintenir le logement frais dans la mesure du possible, ou de passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…).

Il est aussi préconisé de boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour, de manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool, d’éviter les efforts physiques.

Qui appeler ?

Il est conseillé de donner régulièrement des nouvelles à des proches et de ne pas hésiter à solliciter de l’aide, et de se tenir informé avec le site de vigilance de Météo-France.

Un numéro vert « Canicule info service » a été mis en service jusqu’à la fin de cette vague de chaleur (0800.06.66.66). Il est joignable de 9 heures à 19 heures (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine) pour « obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage ».