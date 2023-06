Une partie des Etats-Unis a chaud, vraiment chaud. Une vague de chaleur frappe en effet durement le sud du pays, en particulier le Texas et la Louisiane, avec des températures « dangereuses » et dans lesquelles les experts pointent le rôle du réchauffement climatique.

Alors que l’été vient à peine de commencer, des millions d’Américains sont sous le coup d’alertes à la chaleur extrême, avec des températures dépassant souvent les 40 °C. L’épisode touche également une partie du Nouveau-Mexique, de l’Arkansas, du Mississippi, de l’Alabama et le nord de la Floride.

Des routes endommagées à Houston

« Cette vague de chaleur est plus intense, plus étendue, et probablement aussi plus longue » que ce qu’elle aurait été sans l’impact des activités humaines, estime Andrew Pershing, vice-président en charge de la science pour l’ONG Climate Central. Une analyse préliminaire menée par cette organisation a déterminé que les températures actuelles étaient rendues au moins cinq fois plus probables par le changement climatique.

A la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une alerte à la chaleur a été émise de 10 heures à 20 heures. A Houston au Texas, la quatrième plus grande ville du pays avec 2,3 millions d’habitants, des centres de rafraîchissement ont été ouverts pour que les personnes fragiles puissent s’y réfugier. Des routes ont été endommagées à cause de la chaleur, et des ouvriers s’activaient mardi pour les réparer. « Certains endroits au Texas ont une température qui a dépassé les 37 °C durant plus de deux semaines, ce qui est très inhabituel pour cette période de l’année, même dans une région habituée à la chaleur », souligne Andrew Pershing.

« Buvez beaucoup d’eau, restez dans des pièces avec climatisation, à l’ombre, et vérifiez comment vont votre famille et vos voisins », ont demandé les services météorologiques américains (NWS), en qualifiant les conditions de « dangereusement chaudes ». Ils ont également conseillé de porter des vêtements légers et de reprogrammer les activités fatigantes en début ou fin de journée.

Les animaux souffrent également

Ces températures extrêmes durent déjà depuis des jours mais s’étendent peu à peu vers l’Est, et devraient perdurer jusqu’au week-end. La petite ville texane de Del Rio, à la frontière avec le Mexique, a battu durant huit jours consécutifs son record de chaleur, atteignant environ 43 °C dimanche. En fin de semaine dernière, dans le sud de l’Etat, le parc national de Big Bend a annoncé la mort de deux personnes parties randonner alors qu’il faisait 48 °C. Un adolescent de 14 ans a perdu conscience et est décédé, ainsi que son père, victime d’un accident de voiture alors qu’il était parti chercher de l’aide. Les animaux aussi souffrent : douze chats et un chien ont été retrouvés morts dans un appartement abandonné, selon l’organisation Houston Humane Society.