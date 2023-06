Abeilles, fourmis, guêpes, mouches, moustiques, papillons… Ces insectes pollinisateurs sont vitaux à notre environnement, à notre agriculture et donc à notre mode de vie. « Si demain ces insectes disparaissent, c’est 30 % de notre assiette qui part avec », alerte Amélie Delerue, chargée du projet LIFE pour la préservation des abeilles sauvages dans le parc régional du Médoc (Gironde). En raison de l’activité humaine, de l’industrialisation, de l’usage massif passé ou actuel des pesticides, de l’urbanisme ou encore de l’introduction d’espèces envahissantes, le nombre de pollinisateurs est en forte baisse. D’après le Musée d’histoire naturelle, dans certains lieux, cette diminution est de l’ordre de 70 % à 90 %.

Pour remédier à ce problème, deux initiatives ont été lancées ce lundi et mardi en Gironde pour essayer de repeupler et de recenser ces abeilles et insectes.

Prendre des photos pour la science

A Bordeaux, aucune étude répertorie pour l’instant l’évolution du nombre de pollinisateurs. Les équipes de l’INRAE*, de l’université de Bordeaux et du CNRS ont présenté ce mardi la première déclinaison régionale du projet national participatif Spipoll (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs). L’objectif est simple : mieux connaître la diversité et la localisation de ces populations d’insectes pour pouvoir in fine « établir les rôles de ces éléments sur le territoire de Bordeaux Métropole et proposer des recommandations objectives en appui aux politiques publiques », explique Frédéric Revers, un des chercheurs de l’étude.

Mais cette tâche est bien trop lourde pour une équipe de trois personnes. Ces chercheurs demandent donc aux habitants de la métropole de les aider en photographiant les insectes. Pour cela, les volontaires devront se placer durant vingt minutes devant un parterre de fleurs et photographier les pollinisateurs en action. Les photos prises devront être envoyées sur le site ou sur l’application du Spipoll.

« Les photographies peuvent même être prises depuis un balcon »

« Et pas besoin d’avoir de compétence particulière, l’application reconnaît le type de fleurs et vous identifiez les insectes grâce à une nomenclature », explique le scientifique. Quant aux choix du lieu, le photographe est libre. « Les photographies peuvent même être prises depuis un balcon », ajoute Frédéric Revers.

Et quel est le temps le plus propice aux prises de vues ? « Le mieux c’est quand les températures sont comprises entre 15 et 25 degrés et qu’il n’y a pas trop de vent », répond-il. Quant à la période de l’année, les pollinisateurs sont surtout de sortie entre mars et octobre.





Frédéric Revers, un des chercheurs du projet Spipoll à Bordeaux, en pleine démonstration de l'application. - Nathan Tacchi





Grâce à la géolocalisation des clichés, les chercheurs espèrent pouvoir d’ici trois à cinq ans présenter une cartographie précise et scientifiquement validée des pollinisateurs. L’enjeu de la sauvegarde de ces insectes est crucial, rappelle Frédéric Revers en citant notamment une enquête de la revue scientifique Environmental Health Perspectives, dans laquelle on apprend que dans le monde, un demi-million de personnes meurent prématurément chaque année en raison du déclin de ces espèces.

Réensemencer les prairies

S’étendant de la pointe du Verdon-sur-Mer à la métropole bordelaise, le parc régional du Médoc accueille, lui, en son sein une large biodiversité. Mais le déclin des abeilles sauvages y inquiète aussi et amène Amélie Delerue et ses équipes à œuvrer pour la restauration d’un habitat favorable à la venue de ces insectes, parfois plus petits qu’un grain de riz. « Dans le nord du Médoc, nous avons identifié des zones dites dégradées sur d’anciennes parcelles de culture de maïs et de blé, explique la responsable, avec une végétation très pauvre, constituée de quatre à cinq espèces de fleurs. » Pour que ces prairies soient de nouveaux colorées et fleuries, sans l’action de l’homme, il faudrait des décennies. Mais l’urgence demande une action rapide. Alors, pour régler de problème de diversité, les équipes du projet LIFE ont décidé de réensemencer les prairies.

« Mais dans le commerce de la semence, on retrouve surtout des mélanges de graines déjà tout prêts, surtout utiles pour faire du foin. Ce sont des mélanges pauvres en diversité et pas du tout adaptés aux pollinisateurs », détaille Amélie Delerue. Les techniciens ont donc lancé ce lundi une opération de brossage de semences dans les prairies médocaines voisines. Les graines récoltées seront réensemencées à l’automne sur les prairies en cours de transition agricole.









« En France, nous avons 1.000 espèces d’abeilles sauvages. Toutes sont importantes pour polliniser l’ensemble de la biodiversité florale. Elles ont toutes des habitudes alimentaires bien spécifiques et jouent toutes un rôle. Prenez par exemple la collète du lierre. Cette abeille sauvage ne butine que le lierre. Donc s’il n’y a plus de lierre, il n’y a plus de collète du lierre, et inversement », insiste la chargée de projet.

Pour préserver les pollinisateurs, les chercheurs de l’INRAE conseillent, entre autres, d’accroître les ressources florales, de restaurer les milieux naturels, de réduire (voire de bannir) les pesticides, de diminuer la densité de ruches d’abeilles domestiques (qui entrent en compétition avec les espèces sauvages) et enfin de ne pas installer d’hôtels à insectes, des vecteurs de maladies pour ces petites bêtes.

* Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement