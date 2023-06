Ils jouent une partie de leur avenir dans les urnes. Les Suisses, témoins des ravages que provoque le changement climatique sur leurs précieux glaciers, devraient adopter dimanche un projet de loi visant la neutralité carbone en 2050. Le premier parti du pays, l’Union démocratique du centre (UDC), de la droite radicale, s’y oppose, mais tous les autres grands partis et le gouvernement fédéral soutiennent le texte soumis au scrutin.

Le projet de loi prévoit de réduire progressivement la consommation de pétrole et de gaz naturel sans toutefois l’interdire. En parallèle, la Suisse devra produire davantage d’énergies renouvelables, telles que l’hydraulique et le photovoltaïque, et soutenir des systèmes de chauffage plus respectueux du climat, comme les pompes à chaleur.

Selon les sondages, cette loi est vue d’un bon œil par la population même si son soutien s’est étiolé ces dernières semaines, descendant à 63 % d’avis favorables dans la dernière enquête réalisée par l’institut gfs.bern. La Suisse et son écosystème montagneux est particulièrement affectée par le changement climatique. La situation des glaciers suisses est dramatique : ils ont perdu 6 % de leur volume de glace entre 2021 et 2022, contre un tiers entre 2001 et 2022.

Soutien aux entreprises qui investissent dans les technologies innovantes

Le pays alpin importe environ 75 % de l’énergie qu’il utilise, notamment le pétrole et le gaz naturel qu’il consomme. Une fragilité mise en lumière de façon dramatique par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ce texte est en fait un contre-projet à une initiative populaire, dite « initiative pour les glaciers », que des militants du climat avaient déposée en 2019. Pour le gouvernement et le parlement, cette initiative va trop loin car elle interdit la consommation d’agents énergétiques fossiles comme le gaz et le pétrole à partir de 2050.

Le parlement a donc élaboré son propre projet qui vise à réduire autant que possible la consommation des agents énergétiques fossiles, sans les interdire. Il prévoit jusqu’à 200 millions de francs (environ la même somme en euros) chaque année pendant dix ans pour aider les propriétaires à passer à des systèmes de chauffage respectueux du climat. Les industries qui investissent dans des technologies innovantes, par exemple capable de filtrer le CO2 dans l’air, bénéficieront aussi d’un soutien.