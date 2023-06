Le monde à l’envers. Alors que la moitié nord de la France est tentée de faire la danse de la pluie et voit la sécheresse de ses sols s’aggraver de jour en jour, au sud, et en Occitanie plus particulièrement, les orages se succèdent quasi quotidiennement depuis trois semaines. Toulouse a vécu le point d’orgue de ce feuilleton dimanche en fin d’après-midi avec les trombes d’eau - jusqu’à 60 mm au m2 – qui se sont abattues en mode lessiveuse sur le centre-ville, inondant les rues, les parkings souterrains et s’engouffrant dans les stations de métro. Sans compter la « réplique » de lundi soir.





⛈️ Fortes pluies en cours à #Toulouse, les rues sont inondées comme ici dans le quartier de Marengo.#Occitanie #Meteo #Orages #pluie #inondations pic.twitter.com/XdowT6L2lO — Guillaume Pannetier (@GuillaumePannet) June 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Paris un peu plus tard dans la soirée a aussi eu droit à son épisode diluvien. D’ailleurs selon Météo-France ce dimanche 11 juin avec ses 20.800 impacts de foudre a tout simplement été le jour le plus « foudroyé » de l’année en cours.

Cet épisode est-il « remarquable » ?

Alors avec cette « mousson » très commentée au café du commerce, les sudistes sont-ils vraiment en train de vivre une succession d’orages inédite dans les annales. La réponse est, pour l’instant, non. Le mois de juin est la saison des orages par définition, et la vraie anomalie, que notre mémoire météo a déjà zappée, s’est plutôt produite en juin de l’année dernière. « Le mois de juin 2022, avec 206.257 impacts de foudre, a été le mois de juin le plus foudroyé observé en France depuis le début des mesures en 1989 », souligne Météo-France. En comparaison, il y a eu 60.000 impacts de foudre recensés depuis le début du mois – dont un tiers dimanche donc –, le record est par conséquent loin d’être battu.





Le nombre de chutes de grêle relevé a doublé depuis début juin, par rapport à la dernière décade de mai, durant laquelle cette séquence orageuse a débuté.



Plus de 7000 chutes de petite dimension ont ainsi été recensées sur la moitié sud de la France en 20 jours. #orages #grêle pic.twitter.com/ROlKeRNYYh — Keraunos (@KeraunosObs) June 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Mais l’épisode, n’en est pas moins inédit, selon le prévisionniste François Jobard. « Ce qui est remarquable, analyse-t-il, c’est que ça dure des semaines et des semaines », dit-il. Sans que le paysage météo « bloqué » se décante. « Sur le nord de l’Europe, nous avons une situation anticyclonique des îles britanniques à la Scandinavie et jusqu’à la Russie actuellement. Elle donne des conditions dépressionnaires en Europe du Sud et une instabilité persistante qui fait que les orages trouvent quasiment tous les jours des conditions propices à leur développement », explique le spécialiste.









Y a-t-il un lien avec le réchauffement climatique ?

Ce temps très, très orageux, est-il une énième manifestation des effets délétères du réchauffement climatique. « Il existe très peu d’observations fiables et de long terme sur lesquelles baser les analyses », avance prudemment Météo-France. Difficile de lier la fréquence des orages, ou même l’apparition de gros grêlons, et le réchauffement climatique.

« En revanche, il y a un lien avéré avec la violence des pluies, souligne François Jobard. Ces grosses pluies sont impossibles en hiver. On ne les retrouve que soit sous les tropiques, soit en été, soit sur une planète qui se réchauffe. On estime que pour 1 °C de réchauffement, c’est 7 % en plus de vapeur d’eau contenue dans une masse d’air, et autant d’eau précipitée en plus en cas d’orage » . En fait, le réchauffement climatique « accroît la probabilité d’avoir de fortes pluies d’orage ».

Est-ce une bonne nouvelle sur le front de la sécheresse ?

Tous les experts le disent, il ne faut pas rêver, un orage printanier n’est pas « efficace » pour recharger les nappes phréatiques et faire reculer le spectre de la sécheresse. Le mal est déjà fait, la faute à un hiver aride. Mais, quand même, « à force d’orages », François Jobard observe que certaines régions « comme le piémont pyrénéen, le Midi toulousain et l’intérieur de la Provence trouvent une amélioration significative de la sécheresse des sols ». Dans le sud de la France, des Pyrénées au Massif central, de nouveaux orages éclateront jusqu’à mercredi.