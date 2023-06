Elle avait ouvert le bal des méga feux de l’été. Frappée dès le mois de mai par un incendie aussi rare que violent, la forêt de Rennes avait été grignotée par les flammes pendant trois jours. Caché dans les racines et la tourbe, le feu avait englouti 20 hectares d’un sol desséché par des semaines sans pluie. Peu habituée à lutter contre des incendies de cette ampleur, la Bretagne se préparait, elle aussi, à un été caniculaire ponctué de plusieurs feux d’ampleur. Un an après cette première alerte, l’Office national des forêts a dressé un premier bilan de son intervention. Ses agents travaillent déjà à la reconstruction du massif forestier et à l’élaboration d’une « forêt mosaïque ».

Derrière ce nom poétique se cache un principe très simple : celui de mélanger les essences et d’échelonner les plantations par parcelle, tout en variant les modes de sylviculture. Les agents de l’ONF entendent notamment capitaliser sur les ravages causés par les flammes en replantant progressivement « dans les trouées créées par l’incendie ». Les forestiers pourront notamment s’appuyer sur des espèces plus résistantes à la chaleur pour adapter le massif au réchauffement climatique. Sur les 3.000 hectares de la forêt de Rennes, on recense un équilibre fragile entre feuillus (chêne, hêtre, châtaignier, bouleau…) et résineux (pin maritime), qui se partagent presque équitablement l’espace. Mais il faudra du temps pour soigner le massif, soumis à un stress « très important » et qui s’expose plus facilement aux parasites.

En attendant les « pluies de graines »

Pour l’heure, seules les parcelles où les arbres étaient les plus jeunes ont été replantées. Dans les secteurs où la végétation était plus ancienne, l’ONF veut « laisser leur chance » aux arbres touchés par le feu de se refaire la cerise. En adoptant cette technique, les agents espèrent que la forêt profitera d’une « pluie de graines » développée par la végétation la plus ancienne qui permettra une régénération naturelle. Il faudra entre deux et quatre années pour y arriver.