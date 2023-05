Passer par un « Gate box », un distributeur géant de plateaux-repas, avant d’embarquer dans l’avion et y piocher, parmi un large choix, de quoi se sustenter dans une boîte lavable qui garde la collation au frais. Cette option futuriste, valable sur les vols courts, est une de celles imaginées par Airbus et une dizaine de compagnies aériennes du monde entier pour rendre le voyage en avion plus « développement durable » à l’horizon 2035. Elle éviterait d’embarquer des victuailles inutiles.

Sur les vols long-courriers, l’idée est de précommander ses repas depuis son portable, toujours avant l’embarquement. De quoi alléger les trolleys des hôtesses et stewards qui viendront les servir et de se passer de pas mal de bavardages. Ce nouveau « concept » de restauration pourrait aider selon Ingo Wuggetzen, le vice-président marketing pour les cabines de l’avionneur « le gaspillage alimentaire et le poids jusqu’à 15 % ».





Une projection très zen du voyage aérien. - Airbus

Mais le projet « Cabin vision 2035 + » ne se contente pas de révolutionner le « catering ». A l’heure où l’aéronautique doit « verdir » son image, et en attendant l’avion à hydrogène d’Airbus toujours annoncé pour 2035, il repense totalement la cabine, la rendant à la fois plus aérée, plus nature, par l’utilisation de nouveaux matériaux « recyclables, réparables et réutilisables ». L’avionneur pense que les « polymères bioniques » peuvent « contribuer à réduire de 40 % le poids de la cabine », et donc à améliorer l’impact environnemental de l’appareil, en vol ou dans sa phase de fabrication. L’ambition est d’introduire progressivement ces nouveaux matériaux dans les cabines, avant de les déployer complètement dans la prochaine génération d’avions.

Ces intérieurs cabines du futur, plutôt zen, seront présentés officiellement, et grandeur nature, du 6 au 8 juin lors d’un salon spécialisé à Hambourg, en Allemagne.