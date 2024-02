Quarante-huit heures après, une épaisse fumée continue de s’échapper du dépôt de batteries en lithium Li Ion à Viviez, dans l’Aveyron. 900 tonnes y étaient entreposées lorsque le bâtiment a pris feu, dans la nuit de samedi à dimanche, pour une raison restant à déterminer. Si l’incendie est « désormais circonscrit » selon la préfecture, la composition chimique de ce métal alcalin le rend extrêmement inflammable et sa combustion très difficile à gérer.

Lors d’une conférence de presse sur le site, dimanche, le préfet de l’Aveyron s’est voulu rassurant. « Il n’y a pas de risque pour la population », a expliqué Charles Giusti. « Des mesures objectives ont été faites. Nous avons fait intervenir la cellule ''risque chimique'' du Sdis de Haute-Garonne. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est venu pour effectuer cinq points de contrôle. Nous assurons par ailleurs des mesures en continu avec le Sdis et l’Apave pour vérifier l’absence de risque pour la population. »

L’association Robin des Bois « stupéfaite » par les communiqués de la préfecture

Des conclusions jugées « stupéfiantes » pour l’association écologiste Robin des bois. « La combustion du lithium produit du fluorure d’hydrogène corrosif. Son inhalation provoque des pathologies respiratoires. Il est très toxique pour les organismes aquatiques. Les eaux d’extinction (…) employées par les pompiers se sont déversées dans l’Enne, sous-affluent du Lot. » L’association pointe un risque sanitaire et environnemental extrêmement important. « Le lithium n’a pas été la seule substance dangereuse à partir en fumées. Les batteries au lithium contiennent aussi du nickel, du manganèse, du cobalt et du plastique dont la co-combustion a dégagé des poussières et des suies toxiques. Les dioxines et furannes sont aussi de la partie. Etant donné l’ancienneté de ce hangar, il est possible que sa toiture ait été en fibrociment contenant de l’amiante. Il est donc important qu’au-delà de ce rituel d’apaisement de l’inquiétude du public, un diagnostic environnemental et sanitaire des suites de l’incendie dans l’environnement soit déclenché. »

Une épaisse fumée noire s'échappe du centre de stockage de batteries en lithium Li-Ion, à Viviez, dans l'Aveyron, après un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 17 au 18 février 2024. - J.-L. Calmettes / Adeba

Pendant plusieurs heures dimanche, les habitants de cette petite commune de 1.276 personnes, vivant dans un rayon de 500 mètres autour de l’entrepôt, ont été confinés. « De nombreux riverains sont scandalisés d’apprendre l’existence de cet entrepôt près de chez eux », évoque Jean-Louis Calmettes, membre du bureau de l’Adeba (Association pour la défense de l’environnement du bassin et de ses alentours). « On ne sait pas ce qui sort de cette combustion. C’est extrêmement préoccupant. Je me suis rendu près du site, ce lundi matin. De la fumée en sort toujours. On attend les analyses mais le sens du vent n’amène pas la fumée vers les balises d’Atmo (l’association en charge de la surveillance de l’air). J’ai bien peur que les résultats ne soient pas fiables ».

« Premiers résultats de prélèvement atmosphériques rassurants »

Dans un communiqué de presse, la Snam (Société nouvelle d’affinage des métaux), à laquelle appartient cet entrepôt, écarte tout risque de pollution : « Le confinement des eaux d’extinction a été réalisé dans les bassins du site. Il n’y a pas eu de rejet en milieu naturel. (…) Des analyses sont en cours afin d’identifier les possibles impacts sur l’environnement. En accord avec le Sdis, les premiers résultats de prélèvement atmosphériques sont rassurants et ne montrent pas d’émissions toxiques. De même, les odeurs d’incendie sont maintenues par le brouillard mais sont typiques d’un incendie de cette ampleur et ne sont pas préoccupantes. » La société spécialisée dans le recyclage et la valorisation des métaux (à hauteur de 10.000 tonnes par an selon son site Internet) possède son siège social sur place. Selon La Dépêche du Midi, le directeur technique de la Snam expliquait cette importante fumée, dimanche, essentiellement par la combustion de la charpente du bâtiment.

L’association Robin des bois dénonce l’utilisation d’un « hangar vétuste et désaffecté ayant appartenu à la Sopave, une usine spécialisée dans le recyclage des plastiques agricoles fermée en 2018 ». Se référant à plusieurs arrêtés préfectoraux dont aucun ne « fait mention de ce stock déporté qui vient de brûler », elle « se demande par quelles négligences un tel stock inflammable et toxique en cas d’incendie accidentel ou de malveillance a pu échapper à la connaissance ou à la surveillance de la mairie de Viviez et des services de l’Etat. Il est pourtant connu depuis une dizaine d’années que les batteries au lithium neuves ou usagées sont sujettes à des emballements thermiques foudroyants, d’une intensité supérieure aux incendies d’hydrocarbures ou de dérivés d’hydrocarbures ».

Usine Seveso seuil haut et peur d’un effet domino

L’Adeba milite pour sa part depuis des années pour la fin d’un projet, porté par la société Solena, de traitement et de stockage des déchets, à proximité des sites de la Snam. « Avec une telle concentration d’entreprises dangereuses, on a peur d’un effet domino. Alors que la Snam est passée récemment au seuil haut Seveso, nous nous sommes alarmés à plusieurs reprises des rejets dans l’air, de cadmium notamment, qui ont été notés par la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). A minima, pour éviter une catastrophe qui nous semble inévitable, nous demandons l’arrêt du projet Solena. » Le pôle départemental de traitement et de valorisation des déchets ménagers a obtenu le feu vert de la préfecture en 2020.