Après l'A69, Greta Thunberg à Bordeaux contre les puits de pétrole

Une présence de poids à la manif contre de nouveaux puits de pétrole. Greta Thunberg a indiqué samedi qu’elle serait ce dimanche à Bordeaux pour soutenir les opposants à un projet d’exploitation pétrolière. La militante écologiste suédoise est en déplacement en France depuis le début du week-end. Elle était samedi à la manifestation des opposants au projet d’autoroute A69 Toulouse-Castres, lors d’une mobilisation qui se voulait festive mais qui a été assombrie par des affrontements entre zadistes et forces de l’ordre.

Camille Etienne et Marie Toussaint annoncées à la manifestation également

« Nous sommes ici en solidarité avec ceux qui résistent à ce projet et à cette folie », a déclaré la jeune activiste suédoise, arrivée sous la pluie à Saïx, à quelques kilomètres à l’ouest de Castres (sud de la France), avec une délégation de militants français et internationaux venus notamment de Belgique, de Suède et d’Espagne. « Cela doit cesser », a-t-elle ajouté s’exprimant en anglais, avant de dire en français : « Stop A69 ! ».

Ce dimanche, une manifestation contre un projet de huit nouveaux puits de pétrole dans la forêt de La Teste-de-Buch sur le bassin d’Arcachon, par l’entreprise canadienne Vermilion, est organisée par un collectif, Stop Pétrole Bassin d’Arcachon, qui réunit plusieurs associations environnementales et locales. La militante écologiste Camille Etienne, la tête de liste des écologies aux élections européennes Marie Toussaint, ou encore le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, sont également annoncés à cette manifestation, qui doit démarrer à 14 heures, place de la Victoire à Bordeaux.

Arrêt de la production en pétrole en France en 2040

Un avis favorable a été donné à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée à l’été dernier, concernant ce projet de huit nouveaux puits de pétrole sur le « champ de Cazaux » à La Teste-de-Buch. Si la production sur ce champ, de l’ordre de 1.650 barils par jour, est infinitésimale au regard de la production mondiale, les associations écologistes estiment que ce serait « un non-sens » d’accorder de nouveaux forages alors que la France s’est engagée à arrêter de produire du pétrole et du gaz pour 2040.

La préfecture explique que « la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) instruit le dossier et le présentera dans le courant du premier semestre 2024, probablement en avril. Le préfet prendra sa décision [d’accorder ou pas ces nouveaux puits] en suivant. »